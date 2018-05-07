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巴基斯坦內政部長遇襲中彈 兇手動機為宗教褻瀆

2018-05-07 18:18聯合報 記者王麗娟╱即時報導

巴基斯坦內政部長伊克巴爾 （Ahsan Iqbal）6日於一項公眾集會中遇襲，右臂中彈送醫。警方正朝企圖暗殺方向展開調查，動機可能與宗教褻瀆有關。槍擊案再度引起外界對大選安全的關注。

59歲的伊克巴爾是執政黨巴基斯坦穆斯林聯盟 (PML-N) 的高級成員，也是因貪瀆案被罷黜的前總理沙里夫的盟友。他在旁遮普省一個選區出席競選集會與支持者見面，在向群眾發表完演說，離開時遭伏擊。子彈射中他的右臂，貫穿腹股溝，當場倒地，血流如注。經搶救後，保住性命。

當地傳媒報導，涉案男子是21歲的侯賽因 (Abid Hussain)。他當場被捕後告訴調查人員他是新成立的極端伊斯蘭政黨拉巴伊克運動組織 (Tehreek-e-Labaik)的成員。該黨在預定7月底舉行的大選，要求嚴懲褻瀆宗教的人。

調查人員指出，槍手表示他是受到去年宗教褻瀆爭議的啟發，決定開槍射擊伊克巴爾。

在現行法律下，任何褻瀆宗教的人一經定罪，最高可判死刑。巴國有數十人因褻瀆宗教罪遭定罪及被判死刑，但巴國過去數十年都沒有人因為這個原因而行刑。

拉巴伊克運動組織去年崛起，高調提出褻瀆宗教的議題，在國內引起激烈辯論。該黨的支持者批評政府意圖放寬相關法例，但執政聯盟否認。

過去十餘年，巴國每遇選舉都會傳出暴力事件，有政界人物遭暗殺，包括2007年遭槍殺的前總理碧娜芝．布托。

巴基斯坦內政部長伊克巴爾。 路透
巴基斯坦內政部長伊克巴爾。 路透
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伊克巴爾中彈後被送上擔架，準備就醫。路透
伊克巴爾中彈後被送上擔架，準備就醫。路透
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死刑巴基斯坦
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