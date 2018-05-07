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前後政權一致讚揚的奇文：〈臺灣通史序〉

夫妻報稅犯這4大錯… 小心連補帶罰大失血！

中日海空聯絡機制傳達成協議 將不明示釣島問題

2018-05-07 09:20聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

中國大陸國務院總理李克強將在8日首度訪問日本，9日與日本首相安倍晉三舉行會談。雙方會後很可能發表海空聯絡機制協議，範圍是否涵蓋爭議的釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)的領海、領空，傳出日本方面將退讓，雙方很可能將以不明示的方式曖昧表述。

自2012年9月日本將釣魚台列嶼收歸國有化後，中國公務船駛入該區域的日本「領海」成為常態。海空聯絡機制是希望確立日本自衛隊與中國大陸解放軍的聯絡方法，防止偶發性衝突，但雙方協商多時，一直未能達成共識。

日方主張釣魚台列嶼屬於日本固有領土，進入週邊領空和領海相當於侵犯主權，不應包含在該聯絡機制的運用對象內。中國大陸方面認為，將釣魚台列嶼明文列入適用對象外，等於承認日本主權，無法接受。中方過去主張不明文規定該機制的運用範圍，並希望討論避免釣魚台列嶼週邊衝突的應有方式。

日媒共同社今日指出，日本官方人士透露，雙方與預計將在安倍與李克強的會談中，以不明示是否包含釣魚台列嶼周邊領海與領空的情況下，達成海空聯絡機制的協議。

李克強8日飛抵日本後，9日將與安倍會談，並參加中日韓峰會，10日轉往北海道訪問，預計11日返回中國大陸。

釣魚台李克強
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