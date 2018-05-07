親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

周二到周四各地有雨 出門要帶傘

MLB／大谷前6局飆6K 隊友火力大放送6:0

薩爾瓦多南部連串地震 數十幢房屋受損

2018-05-07 06:18中央社 聖薩爾瓦多6日綜合外電報導

薩爾瓦多南部今天發生一連串地震，造成數十幢房屋受損，但未立即傳出嚴重的人員傷亡事件。

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，薩爾瓦多南部從早上開始至少發生9起規模4.3或更高規模地震，其中3次地震規模在5.2至5.6之間。

美聯社報導，薩爾瓦多民防組織表示，地震造成至少75幢房屋受損，3幢全毀。

地震薩爾瓦多
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

馬國大選 就業加薪成主戰場

2018-05-07 00:44

批美阻止軍售 杜特蒂：中國會保護菲律賓

2018-05-07 00:42

杜特蒂：貪官應主動辭職 不是等著被拔

2018-05-06 21:50

極權主義代名詞 「歐威爾式」廣為使用

2018-05-06 21:36

為求退出伊朗核協議 川普團隊遭爆耍奧步

2018-05-06 21:31

美國若禁止軍售 土耳其揚言報復

2018-05-06 20:30

川普擁槍提巴黎恐攻 法國要求尊重罹難者

2018-05-06 20:20

北韓拚經濟先找電 傳當局下令檢查荒廢逾十年核反應爐

2018-05-06 17:51

巴基斯坦兩煤礦氣爆 共23死11傷

2018-05-06 17:42

中國施壓更名矮化台灣 國際航空業應對一次看懂

2018-05-06 15:48

川普一場演講 同時惹毛英法

2018-05-06 13:39

龐培歐、楊潔篪通話 聚焦北韓與美中關係

2018-05-06 13:35

「馬克思是對的」200歲冥誕 全世界仍愛他的只有這國

2018-05-06 11:00

因應俄羅斯日增威脅 美重建第二艦隊

2018-05-06 10:17

巴基斯坦西南部煤礦爆炸崩塌 16死9傷

2018-05-06 04:55

美國務卿龐培歐與楊潔篪通話 聚焦北韓、美中關係

2018-05-06 02:47

日落條款惹議 搖搖欲墜的伊朗協議

2018-04-30 14:02

中國反分裂施壓更名台灣 一次看懂

2018-05-06 14:42

菲媒引述杜特蒂言論 中國將保護菲律賓

2018-05-06 14:32
看更多

熱門文章

這次白宮說話了…背後原因 別以為愛台灣

2018-05-06 13:34

一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

2018-05-06 13:48

「馬克思是對的」200歲冥誕 全世界仍愛他的只有這國

2018-05-06 11:00

股神巴菲特嘆：低估亞馬遜執行長貝佐斯能力

2018-05-06 08:14

霍金遺作 暗示有平行宇宙

2018-05-06 22:51

讀3年不懂英文 中國留學生告學校 「沒翻譯」違反人權

2018-05-06 14:44

拍攝長頸鹿遭攻擊 獲獎攝影師高處墜地頭骨碎裂身亡

2018-05-06 11:43

凱特曬娃 拍夏綠蒂親吻路易小王子

2018-05-06 13:39

凱特掌鏡拍寶寶萌照！ 夏綠蒂親吻路易小王子超溫馨

2018-05-06 09:45

郵輪管線破 水淹客艙慘變鐵達尼號情節

2018-05-06 17:28

罹癌美國參議員馬侃 不要川普參加他的葬禮

2018-05-06 17:38

「生太多男的」 中印兩大國吞性別失衡苦果

2018-05-06 17:31

杜拜公主稱遭虐逃離王室 印度當局途中攔截逮人

2018-05-06 13:50

印度少女遭輪姦 舉報後竟被燒死

2018-05-06 13:30

摃上川普分身 豔星暴風女：你辭職了斷

2018-05-06 22:48

菲媒引述杜特蒂言論 中國將保護菲律賓

2018-05-06 14:32

川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40

蜜雪兒：別期待會有奇蹟人選拯救美國

2018-05-06 16:52

影／嬰兒車衝進馬路 貨車神救援

2018-05-06 16:29

北韓拚經濟先找電 傳當局下令檢查荒廢逾十年核反應爐

2018-05-06 17:51

持續創紀錄 美國男子吃下第3萬個大麥克

2018-05-06 23:46

中國反分裂施壓更名台灣 一次看懂

2018-05-06 14:42

美國若禁止軍售 土耳其揚言報復

2018-05-06 20:30

中國施壓更名矮化台灣 國際航空業應對一次看懂

2018-05-06 15:48

少女慘遭輪暴並活活燒死 印度警方逮主嫌

2018-05-06 20:07

中侵門踏戶發函美航 白宮聲明諷中共「政治正確」

2018-05-06 10:33

川普一場演講 同時惹毛英法

2018-05-06 13:39

波克夏9年來首虧 股神坦承錯看谷歌、亞馬遜

2018-05-06 13:25

CIA局長被提名人哈斯柏 要求撤銷提名

2018-05-07 04:12

影／英不完美「完美女神」 揭網美照真相

2018-05-06 18:04

因應俄羅斯日增威脅 美重建第二艦隊

2018-05-06 10:17

北京上綱上線伸手美企業 踩華府紅線

2018-05-06 13:20

為求退出伊朗核協議 川普團隊遭爆耍奧步

2018-05-06 21:31

糗！英警在足球賽用臉部辨識科技搜尋罪犯 認錯2297人

2018-05-06 14:59

觀察站／白宮打台灣牌護美企 中美貿易談判衍生劇

2018-05-07 00:45

杜特蒂：貪官應主動辭職 不是等著被拔

2018-05-06 21:50

極權主義代名詞 「歐威爾式」廣為使用

2018-05-06 21:36

才被川普提名扶正 ICE代局長霍曼將退休

2018-05-06 14:20

美朝會談地點暫定新加坡 時間可能在G7峰會之後

2018-05-06 16:05

王室婚倒數！ 梅根婚紗砸10萬英鎊

2018-05-06 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top