薩爾瓦多南部連串地震 數十幢房屋受損

2018-05-07 06:18 中央社 聖薩爾瓦多6日綜合外電報導



薩爾瓦多南部今天發生一連串地震，造成數十幢房屋受損，但未立即傳出嚴重的人員傷亡事件。

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，薩爾瓦多南部從早上開始至少發生9起規模4.3或更高規模地震，其中3次地震規模在5.2至5.6之間。

美聯社報導，薩爾瓦多民防組織表示，地震造成至少75幢房屋受損，3幢全毀。