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馬國大選 就業加薪成主戰場

2018-05-07 00:44經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

馬來西亞國會大選9日登場，現任總理納吉帶領的執政黨可望勝選，但隨著年輕人未受惠於經濟復甦，年輕就業與加薪已成為選戰的熱門話題。專家也警告，由於民眾對執政黨日益不滿，投資人要慎防意外結果。

彭博資訊報導，從表面數據來看，納吉在這次選舉的經濟政績傲人，包括失業率為亞洲數一數二低的3.3%、與經濟成長率超過5%等，但這些數據其實掩蓋了比全國失業率高出兩倍的青年失業問題，及薪資萎縮、生產力低落等問題。

在這場由納吉對決前總理馬哈迪的選戰中，選民焦點也已轉向創造就業與提高薪資，以及讓更多年輕人有工作可做。大馬經濟研究院（MIER）執行董事拉希德表示：「低失業率隱藏了勞動市場上的許多討厭事，包括低薪資、低生產力、低技能和大量外籍勞工。」

大馬經濟正強勁復甦，但支撐成長的卻是外國勞動力。央行預估，2016年約有82%新增加的工作流向外籍居民。另據世界銀行，大馬去年15至24歲人口失業率為10.8%。

此外，生活成本提高和政府醜聞，也增添選民對執政黨的不滿，壯大了在野黨希望聯盟（Pakatan Harapan）的聲勢，讓分析師不敢輕忽出現意外的可能性。

基金經理人與分析師預期，若納吉陣營勝選，將是大馬資產的淨利多，因為現行政策可望延續，若執政黨與在野黨勢均力敵，出現僵局國會，市場將免不了震盪，且政策不確定性也不利經濟。若馬哈迪陣營勝選，市場短期將下跌，但長期而言未必是利空。

經濟日報提供
經濟日報提供
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失業薪資馬來西亞
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