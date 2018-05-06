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大馬大選最後週末 彌漫濃濃煙硝味

2018-05-06 22:36中央社 新加坡6日專電

馬來西亞9日大選，朝野政黨競相攻城掠地，直搗對方陣營搶票，在大選前夕的黃金週末假期全力催票。這讓即將到來的大選煙硝味十足。

馬來西亞9日舉行第14屆全國大選，朝野各黨角逐國會下議院222席，及12州的505席州議席（不包括東馬的沙勞越州）。

這次大選最大看點，莫過於首相納吉（Najib Razak）遭逢前首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）領軍的「希望聯盟」強勢挑戰。

92歲的政壇老將馬哈地在蘭卡威（Langkawi）披掛上陣，64歲的納吉4日深入對手陣營，承諾在未來5年內發展並推動蘭卡威的旅遊業，還帶來18項以旅遊業為主的優惠措施。

這兩天適逢週末假期，被星馬媒體視為「最後超級黃金週末」，朝野陣營全力衝刺，拉攏年輕及中間選民支持。在野陣營「希望聯盟」推出Q版「領袖娃娃」，免費送給支持者收藏，意圖抓住選民的心。

馬哈地想要掀起「馬來海嘯」，號召馬來選民把選票投給反對陣營，擊敗執政聯盟「國民陣線」。他將在投票日前夕的8日晚間10時舉行演說，並利用臉書（Facebook）同步直播，希望透過社群媒體強力催票。

馬來西亞每5年進行全國大選。馬國媒體報導，今年有1494萬合格選民，其中超過197萬選民初次取得投票權，約占13.19%。

投票日將屆，旅居海外的大馬青年掀起返鄉投票潮，其中在新加坡、印尼、泰國、汶萊工作或求學的大馬合格選民多達40萬人。馬來西亞在新加坡工作的外籍勞工，屆時會利用新柔長堤返鄉投票；留學台灣的馬來西亞學子也發起「首投族的力量—讓留台生返馬投票」計畫。

馬來西亞投票新加坡
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