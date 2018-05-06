找電力拚經濟 傳北韓研究續建廢棄核電廠

2018-05-06 22:37 中央社 首爾6日綜合外電報導



消息人士透露，北韓當局已下令對國內兩座10餘年前未完成而棄置的核反應爐進行調查，似乎為了研究它們能否發電，以協助推動停滯的北韓經濟。

日本「朝日新聞」報導，熟悉北韓事務的消息人士還說，平壤這麼做的另個目的，是向美國展現他們的非核化意願，讓這些反應爐供作和平用途。

美國總統川普和北韓領袖金正恩預期將在6月初舉行歷史性的高峰會。報導指出，在幕後的準備會議中，平壤曾向華府表示，他們將在這場峰會上同意完全廢除核武計畫。

熟知美國和北韓關係的消息人士透露，平壤官員最近與美國核子專家進行非正式會面時，表達北韓有意將核子能力轉作和平用途。這麼做似乎為了在談判中爭取美國經濟援助。

儘管如此，對於應否允許北韓使用輕水反應爐，專家持懷疑態度。因為這類反應爐仍可生產武器級的核子材料。

這兩座核反應爐位於咸鏡南道（South Hamgyong）新浦市（Sinpo）的琴湖區（Kumho），它們是根據美國和北韓1994年簽訂的核框架協議所建造。

當時華府承諾在北韓興建兩座輕水反應爐，總發電量20億瓦，以交換北韓凍結核武發展計畫，和最終廢除核武計畫。

但在距離完成還剩約30%的工程時，美方卻停工，因為出現平壤可能再度發展核武的疑慮。這兩座反應爐計畫自2006年起便遭到棄置。

知情人士表示，北韓官員如今已指示對未完工的反應爐進行調查，並要求向當局詳細回報能否復工，和需要哪些材料。

金正恩4月20日曾在北韓勞動黨中央委員會全體會議上承諾，將把「國家所有資源集中用於建設社會主義經濟」。

平壤調查兩座棄置輕水反應爐的行動，似乎有意利用核能發電來消除國內電力短缺問題，並促進經濟發展。