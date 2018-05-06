為求退出伊朗核協議 川普團隊遭爆耍奧步

2018-05-06 21:31 中央社 華盛頓5日綜合外電報導



美國總統川普幕僚遭踢爆曾僱用以色列民間情報組織策劃「奧步」，對前總統歐巴馬時期參與談判伊朗核子協議的重要官員「挖掘黑資料」，以搞臭這項協議，讓美國更有藉口退出。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普幕僚遭踢爆曾僱用以色列民間情報組織策劃「奧步」，對前總統歐巴馬時期參與談判伊朗核子協議的重要官員「挖掘黑資料」，以搞臭這項協議，讓美國更有藉口退出。

英國「衛報」（The Guardian）報導，川普團隊成員去年5月聯繫民間調查人員，要求「挖掘黑資料」，矛頭對準歐巴馬的白宮副國家安全顧問羅茲（BenRhodes），以及曾任歐巴馬助理的卡爾（Colin Kahl），目的在搞臭伊朗核子協議。

川普將在12日的最後期限決定廢止或遵守這項限制伊朗核計畫的國際協議，時間僅剩幾天。

曾在更早期參與致力限制伊朗核武的前英國外相史卓（Jack Straw）說：「這些是非比尋常的駭人指控，凸顯川普和（以色列總理）尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）不惜一切的程度。沒能搞臭這項協議，就去抹黑周邊人士。」

參與國際協議談判經驗老到的另一位前英國高階外交官說：「這實在太離譜，協商就是為了不搞這種奧步。」

消息人士指出，川普一年前訪問特拉維夫數天後，和川普團隊有關的官員聯絡民間調查人員。川普當時向尼坦雅胡承諾，伊朗絕對不會擁有核武，並暗示德黑蘭自從2015年談判核協議以來，就自認可以「為所欲為」。知悉「奧步」細節的人士指出：「川普人馬將搞臭那些強力促成核協議的人，讓美國更容易退出。」

根據英國「觀察家報」（The Observer）看到的文件，民間情報組織雇用調查人員挖羅茲和卡爾私生活和政治生涯的黑資料，包括交友、和親伊朗遊說人士的往來，以及核協議是否讓他們得到私人或政治利益。

調查人員似乎還被要求要聯繫知名伊朗裔美國人，以及支持協議的美國和以色列等國媒體記者，調查羅茲和卡爾是否違反規定分享敏感情資，或是左右輿論，以確保達成協議。

白宮國家安全會議發言人對此「不予置評」。

這不是川普團隊首度被人踢爆使出「奧步」。川普身邊人士也被控於2016年總統選戰期間私通俄羅斯，以挖掘對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的黑資料，「通俄門」特別檢察官穆勒（Robert Mueller）團隊正在針對此事展開調查。