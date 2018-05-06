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極權主義代名詞 「歐威爾式」廣為使用

2018-05-06 21:36中央社 華盛頓6日綜合外電報導

白宮以「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）抨擊中國要求美國航空公司不得將台灣列為「國家」的行為。「歐威爾式」衍生自作家喬治歐威爾，已是極權主義代名詞。

這個詞源於已故英國作家喬治歐威爾（GeorgeOrwell），涵義出自他1949年所出版、描繪未來世界反烏托邦極權國家的知名小說「一九八四」（NineteenEighty-Four）。「紐約時報」曾指出，從現代作家姓氏所衍生的形容詞當中，Orwellian最被廣泛使用，中文翻譯為「歐威爾式」或「歐威爾風格」。

「一九八四」背景設定在1984年的超級強國「大洋國」（Oceania），國家被處處設限的「黨」（Party）所控制，「黨」則由象徵領袖「老大哥」（BigBrother）帶領。這個國家沒有法律，只有一個規定，就是人民的行為和思想都必須絕對服從。

「歐威爾式」如今用來形容反對自由開放社會的行為，包括政府洗腦人民或時時刻刻監視和控制民眾。小說中的「老大哥」、「新語」（Newspeak）和「雙重思想」（DoubleThink）等詞彙，也成為形容極權主義和政治謊言的代名詞。

不過英國「衛報」（The Guardian）指出，以「歐威爾」為形容詞也有正面涵義。例如在英國頒發給記者的崇高榮譽「歐威爾獎」（Orwell Prize），便是表揚能夠將「政治寫作提升為藝術」的優異表現。

若以「歐威爾」形容一個人的行為，究竟是正面或負面，則有爭議。像是已故英國名作家兼名嘴希欽斯（Christopher Hitchens）接受美國右翼組織「經濟暨自由圖書館」（Library of Economics and Liberty）訪問時，對方試圖暗示，希欽斯支持伊拉克戰爭的行為「很歐威爾」。這樣的用法不一定說得通。

因為希欽斯儘管在思想上反對法西斯主義，也拒絕屈服於左翼民粹意見的壓力，如同歐威爾在西班牙內戰對抗佛朗哥（Franco）將軍，並因揭露史達林（JosephStalin）的真相而可能遭到放逐。

但許多人會認為，反對帝國主義的社會主義者歐威爾，絕對不會支持小布希總統（George W Bush）帶領美國帝國的入侵行為。

顯然，歐威爾式這個詞彙被選擇性使用且具主觀意識，如果形容某人性格很有歐威爾風格，很可能這個人非常好且立場與自己一致，但若說其他任何事很「歐威爾式」則意味這是一件令人厭惡的事。

美國白宮5日發表聲明，強烈反對中國大陸民航局要求多家美國航空公司不得將台灣、香港...
美國白宮5日發表聲明，強烈反對中國大陸民航局要求多家美國航空公司不得將台灣、香港與澳門列為國家；圖為美國航空公司星條旗機尾。 美聯社
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英國紐約時報
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