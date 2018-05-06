美中貿易談判嚴重分歧 離協議差得遠

美國貿易代表團四日結束北京會談，雙方各自提出一長串對方無法接受的要求，彼此相持不下，唯一共識就是將繼續進行協商，但未宣布下次會談的時間及地點，益發凸顯美、中兩國在貿易問題上的嚴重分歧，雙方距離協議還差得遠，貿易衝突陰霾迄未解除，甚至會演變成G20國家間的衝突。

中國經濟專家、康乃爾大學教授普拉薩（Eswar Prasad）指出，上周的會議只是使敵意暫息，「由於美國顯然對中國提出諸多要求，且期待中國投降，而中國要的是談判而非投降，因此只要雙方再度動火，貿易緊張又將重現」。

基於雙方距離協議還遠得很，全球金融市場仍將面臨中美貿易緊張的壓力。眼前的問題是美國是否認為會談獲得足夠的進展，可以延後對500億至1500億美元中國產品開徵25%的懲罰性關稅。川普日前在華府表示，「我們必須將公平導入美中貿易，我將會這麼做」。

聯準會 （Fed）前理事瓦許（Kevin Warsh）表示，投資人可能判定「雙方將很難達成協議」；美、中間的衝突，可能「最後演變成G20國家間更廣泛的衝突，這將對全球供應鏈、資產價格及全球經濟造成實質的影響」。

由於川普團隊本身就意見分歧，因此專家質疑會談能夠獲得突破。例如財政部長較傾向於和解，但貿易顧問納瓦羅卻是大鷹派。歐亞集團常務董事瓦拉斯表示，「川普政府仍依循隨機應變的策略，短期內不會改變」。

從中國官媒釋出的訊息也顯示，中美貿易談判中，雙方都要求對方讓步，並未縮小彼此的歧見。人民日報4日社論中重申，面對美方來勢洶洶的貿易保護主義攻勢，中方堅決捍衛國家利益，絕不拿核心利益做交換，回絕了美方的漫天要價。

人民日報海外版微信公眾號「俠客島」也發文指出，2017年中國從美國進口的貿易總額才1303億美元。現在美國要求中國在兩年多時間內新增2000億美元進口，但凡有點經濟學常識的人，都會意識到這個要求是多麼不切實際。