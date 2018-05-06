一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

2018-05-06 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



法國巴黎東京宮（Palais de Tokyo）當代藝術博物館5日上午首度開放161名裸體民眾看展。

英國廣播公司（BBC）報導，這場活動由東京宮與巴黎裸體主義協會（ANP）協辦。訪客可在衣帽間褪去衣物後，在博物館9點半至11點半開館前時展。

巴黎裸體主義協會通訊主任克勞德彭尼（Julien Claude-Penegry）表示，人們對裸體的態度正在改變。他提到：「裸體者正克服障礙、禁忌，和那些阻礙想法。」

法國國際廣播電台（RFI）報導，對本次裸體參觀有興趣民眾，必須先透過網路預約申請。網站才開放就吸引了2萬7000人報名，但最後允許進入東京宮的人數只有161人。

部分裸體訪客表示，很幸運能有機會在東京宮做這樣大膽的嘗試；但也有訪客感到自己身處世界十大禁片「索多瑪120天」電影場景中。由於訪客是裸體看展，因此都盡量避免觸碰到彼此。

有名來自荷蘭參觀者向《世界報》記者表示，其實人體非常美，通過光線欣賞皮膚，有一種奇特的視覺美。