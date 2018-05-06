親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

波蘭煤礦場遭地震侵襲 4名礦工失蹤

2018-05-06 10:17中央社 波蘭華沙5日綜合外電報導

波蘭煤炭礦業集團JSW負責人表示，地震今天侵襲南部一處礦坑後，共有7名礦工失蹤，救援人員目前找到第3名受困者，另有4人仍然失蹤。另兩人稍早已被救起，沒有生命危險。

美聯社報導，JSW集團負責人瓦歐容（Daniel Ozon）表示，他們找到第3名礦工並與他保持聯繫，但仍需要一點時間才能抵達他所在的位置。

瓦歐容表示，200多名救援人員和支援隊伍正在瓦礫堆中搜索，他們將空氣打進搜索區域以便尋找失蹤礦工。

JSW集團的雅布隆斯卡-拜爾（KatarzynaJablonska-Bajer）表示，Zofiowka礦坑發生地震後，11時25分開始進行救援行動。這處礦坑位在波蘭和捷克接壤的南部城鎮賈斯特傑比-茲德魯伊（Jastrzebie-Zdroj）。

路透社報導，JSW表示，地震發生時，約有250人正在礦坑工作。失蹤的礦工來自一組11人鑽探新隧道小組。4人已經自行脫困。

波蘭國家採礦局（State Mining Authority）表示，地震規模為3.4；而歐洲與地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）測得4.3。民營電視台TVN24報導，一些房屋也能感受到震動。

雅布隆斯卡-拜爾說：「礦坑從未發生過如此威力強大的地震。」

地震失蹤波蘭
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

因應俄羅斯日增威脅 美重建第二艦隊

2018-05-06 10:17

中侵門踏戶發函美航 白宮聲明諷中共「政治正確」

2018-05-06 10:33

巴基斯坦西南部煤礦爆炸崩塌 16死9傷

2018-05-06 04:55

美國務卿龐培歐與楊潔篪通話 聚焦北韓、美中關係

2018-05-06 02:47

川普敲定川金會時地 新加坡呼聲高

2018-05-05 23:50

俄爆全國反普亭連任大規模示威 逾千人被捕

2018-05-05 23:36

馬克斯200歲冥誕陸贈雕像 德國團體醞釀抗議

2018-05-05 23:03

日副相麻生：性騷擾不是罪 和殺人不一樣

2018-05-05 22:52

俄反普亭示威 反對派領袖納瓦尼遭拘留

2018-05-05 22:35

傳中美商討促北韓非核化 北京要求撤薩德

2018-05-05 22:34

馬來西亞擔心阿扁槍擊案在國會大選重演

2018-05-05 21:02

日媒：川普提削減駐韓美軍 安倍反對

2018-05-05 17:52

影／川金會何時登場？ 韓媒：6月第3周在新加坡

2018-05-05 17:45

倫敦機場海關察覺貨箱有異 開箱驚見50隻鱷魚

2018-05-05 13:53

來這裡的小木屋度假 別想上網

2018-05-05 12:18

諾貝爾文學獎2018停辦：因為性侵醜聞搞垮評審委員會

2018-05-05 11:05

杜拜公主蹺家 法國特務暗助 印度攪局截人 她自由夢碎

2018-05-05 11:00

利用職務之便圖利家族企業 越南官員遭處分

2018-05-05 10:49

聖保羅大樓失火倒塌 傳社運領導人占屋致富

2018-05-05 10:21

法航罷工薪資談判破裂 執行長被迫下台

2018-05-05 09:59

聖保羅一大樓失火倒塌 消防員尋獲一男屍

2018-05-05 08:06

日落條款惹議 搖搖欲墜的伊朗協議

2018-04-30 14:02
看更多

熱門文章

白宮聲明提台灣 川普「強烈」反對陸施壓美航空公司

2018-05-06 02:04

巴菲特三個錯誤...投資人可引以為戒

2018-05-06 00:17

巴菲特預言「夢魘」成真 波克夏因會計新規出現淨損

2018-05-05 20:44

杜拜公主蹺家 法國特務暗助 印度攪局截人 她自由夢碎

2018-05-05 11:00

股神夢魘成真 波克夏虧損

2018-05-06 00:15

川普封口費女主角 脫衣舞俱樂部重操舊業

2018-05-05 17:02

股神巴菲特嘆：低估亞馬遜執行長貝佐斯能力

2018-05-06 08:14

噁！小強爬進她耳朵 花了九天才清完屍骸

2018-05-05 17:35

經濟解析／巴菲特大買蘋果股 反映科技業的喜與憂

2018-05-05 23:43

倫敦機場海關察覺貨箱有異 開箱驚見50隻鱷魚

2018-05-05 13:53

日副相麻生：性騷擾不是罪 和殺人不一樣

2018-05-05 22:52

澳洲人不愛 硬幣逐漸消失

2018-05-05 10:57

擄屍勒贖？ 驗屍官要拿到錢才給死亡證明

2018-05-05 11:59

英國王室喜迎準王妃 80年前卻嫌棄她

2018-05-05 22:32

俄爆全國反普亭連任大規模示威 逾千人被捕

2018-05-05 23:36

1975年命案大逆轉 甘迺迪姪兒獲撤罪

2018-05-05 22:20

馬來西亞擔心阿扁槍擊案在國會大選重演

2018-05-05 21:02

來這裡的小木屋度假 別想上網

2018-05-05 12:18

川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40

凱特掌鏡拍寶寶萌照！ 夏綠蒂親吻路易小王子超溫馨

2018-05-06 09:45

日媒：川普提削減駐韓美軍 安倍反對

2018-05-05 17:52

川普支持擁槍 大讚步槍協會是愛國組織

2018-05-05 21:17

美國華府使館開放日 中使館首度「敞開大門」

2018-05-06 03:18

加州GDP超越英國 登全球第5大經濟體

2018-05-05 14:00

傳中美商討促北韓非核化 北京要求撤薩德

2018-05-05 22:34

印度悲歌 16歲少女遭綁強暴後被活活燒死

2018-05-05 21:26

豔星封口費風波 川普怒斥：別再追這鳥事

2018-05-05 11:01

川普護槍扯倫敦持刀犯罪猖獗 還模仿用刀刺人動作

2018-05-05 14:39

40％！阿根廷狂升息

2018-05-06 01:24

美法官質疑穆勒無所不用其極 查通俄門越權

2018-05-05 21:11

影／川金會何時登場？ 韓媒：6月第3周在新加坡

2018-05-05 17:45

不點名批川普 加州州長布朗：發動貿易戰很蠢

2018-05-05 21:33

升息要升到多高 Fed官員看法不一

2018-05-05 19:23

北韓時間調快30分鐘 時區與南韓一致

2018-05-05 17:24

美撤銷臨時保護身分 宏都拉斯表示遺憾

2018-05-05 11:39

一枚硬幣 看澳洲貨幣興衰史

2018-05-05 13:24

僅次美、陸、日、德 加州躍全球第五大經濟體

2018-05-05 13:24

日本繭居族趨高齡化 內閣府將首度調查

2018-05-05 12:29

挺強硬外交 蓬佩奧：和平解決問題的辦法

2018-05-05 14:27

美國務卿龐培歐與楊潔篪通話 聚焦北韓、美中關係

2018-05-06 02:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top