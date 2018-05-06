波蘭煤礦場遭地震侵襲 4名礦工失蹤

2018-05-06 10:17 中央社 波蘭華沙5日綜合外電報導



波蘭煤炭礦業集團JSW負責人表示，地震今天侵襲南部一處礦坑後，共有7名礦工失蹤，救援人員目前找到第3名受困者，另有4人仍然失蹤。另兩人稍早已被救起，沒有生命危險。

美聯社報導，JSW集團負責人瓦歐容（Daniel Ozon）表示，他們找到第3名礦工並與他保持聯繫，但仍需要一點時間才能抵達他所在的位置。

瓦歐容表示，200多名救援人員和支援隊伍正在瓦礫堆中搜索，他們將空氣打進搜索區域以便尋找失蹤礦工。

JSW集團的雅布隆斯卡-拜爾（KatarzynaJablonska-Bajer）表示，Zofiowka礦坑發生地震後，11時25分開始進行救援行動。這處礦坑位在波蘭和捷克接壤的南部城鎮賈斯特傑比-茲德魯伊（Jastrzebie-Zdroj）。

路透社報導，JSW表示，地震發生時，約有250人正在礦坑工作。失蹤的礦工來自一組11人鑽探新隧道小組。4人已經自行脫困。

波蘭國家採礦局（State Mining Authority）表示，地震規模為3.4；而歐洲與地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）測得4.3。民營電視台TVN24報導，一些房屋也能感受到震動。

雅布隆斯卡-拜爾說：「礦坑從未發生過如此威力強大的地震。」