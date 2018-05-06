中侵門踏戶發函美航 白宮聲明諷中共「政治正確」

2018-05-06 10:33 中央社 華盛頓5日專電



美國總統川普。聯合報系資料照 分享 facebook 白宮今天主動發布聲明，譴責中國發函要求包括美國在內的多家外國航空公司不得將台灣標註為國家。顯然美國政府對於中國公然侵門踏戶已是孰可忍孰不可忍，決定硬起來。

「外交政策」（Foreign Policy）4月27日報導，中國民用航空局去函美國航空與聯合航空兩家航空公司，要求不得將台灣列為「國家」。有別於報導出爐後包括台灣在內的各國媒體去函美國國務院詢問美國政府立場，這一回白宮主動發布聲明，措辭也嚴厲許多。

從今天的聲明可以看出，白宮有備而來。聲明指明收到中國官方信函的除了上述兩家美國航空公司外，還有其他34家外國航空公司。顯然美國官方在獲知此事後，不光向本國航空業者了解情況，也透過各種管道完整收集資訊，目的自然是為擴大打擊面。

川普政府也罕見在聲明中引經據典，以知名左派作家歐威爾（George Orwell）代表的歐威爾主義（Orwellian），暗指中國共產黨借宣傳、否認事實、操縱歷史以控制社會，並將自身審查制度與「政治正確」輸出全世界。

這一回包括美國航空業者在內的多個外國航空公司被要求更改網站，背後展現的是中國官方的嚴密監控，不只針對本國國民與企業，外國企業也逃不過北京的「天網」，而這正是歐威爾著名小說「一九八四」裡，「老大哥正看著你」的終極表現。

為了搶進中國龐大的消費市場，儘管面對中國官方的准入限制，包括美國在內的各國企業常得被迫屈服於「政治正確」。今年一月，美國萬豪酒店國際集團在會員郵件將台港澳與西藏列為國家，在「網民」群起圍攻下，集團被迫道歉，官網小編也被離職。

但過去這類作為總是透過所謂的「社會輿論」，或是不公開的「暗示勸誡」，像這次中國民航局堂而皇之地具函指責外企「違反中國法律」，要求「整改」，確屬少見。

美國向來重視國家主權與與企業自主經營，對中國以各種名義限制企業准入也早已不滿，這一回中國公然侵門踏戶，以官方名義具函威脅美國企業，強調「美國優先」的川普政權自然不會視若無睹。

美國貿易談判代表團3日炫風訪問北京，卻落得空手而回，美中雙方間無法就各項貿易議題達成協議，美國尋求的雙邊經貿關係再平衡、中國在智慧財產權保障與不公平強制技術轉移等訴求，並未獲得中方的應允。

雖然這樣的結果早在預料之中，但白宮選擇在代表團返回華府之際發出這項聲明，背後意涵值得玩味。