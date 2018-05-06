因應俄羅斯日增威脅 美重建第二艦隊

2018-05-06 10:17 中央社 華盛頓5日綜合外電報導



海軍高層將領宣布，美國海軍將重建第二艦隊，負責巡弋北大西洋以及因應來自俄羅斯的日增威脅。冷戰時期扮演重要角色的美國第二艦隊司令部先前於2011年解散。

美國海軍作戰部長李察遜（John Richardson）上將4日在維吉尼亞州諾福克港（Norfolk）舉行的一項指揮交接儀式上做此宣布。

根據海軍發表的聲明，李察遜表示：「我們的國防戰略報告明確指出，我們正重返強權競爭時代，安全環境愈來愈複雜和充滿挑戰。那就是為什麼現今我們要重建第二艦隊來因應這些挑戰，特別是在北大西洋。」

為節省開銷，第二艦隊司令部於2011年解散，轄下資產和人員分別調往海軍其他單位。

海軍的聲明說，新的第二艦隊司令部將負責指揮部署在美國東岸以及北大西洋海域的美國海軍部隊。

在被解散前，第二艦隊於冷戰期間扮演重要角色，在北大西洋作業並支援在地中海的美國海軍部隊。

俄羅斯機艦最近幾個月以來多次入侵，逼近英國等美國的北約（NATO）盟邦領空和領海。

根據美國海軍研究協會新聞（USNI News），第二艦隊司令部將於7月1日正式開張運作，起初將配置11名軍官和4名士兵，最終將擴增至256人，包括85名軍官、164名士兵及7名文職人員。