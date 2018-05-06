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反蒲亭示威 俄反對派領袖等近1600人被捕

2018-05-06 06:29中央社 莫斯科5日綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼號召支持者走上街頭，抗議蒲亭即將於7日宣誓就任第4個總統任期，納瓦尼和大約1600名反克里姆林宮人士，今天在街頭抗議活動中被捕。

納瓦尼（Alexei Navalny）號召支持者在全國各地逾90個城鎮展開示威抗議，表達對蒲亭（VladimirPutin）沙皇式獨裁統治的不滿 。

於被逮捕前，納瓦尼曾在莫斯科市中心短暫向支持者發表演說，領導他們高呼「打倒沙皇」等口號。納瓦尼詢問支持者：「他們宣稱這個城市隸屬於蒲亭，那樣對嗎？你們需要一位沙皇嗎？」群眾則怒吼「不」回應。

蒲亭於3月的總統大選中獲壓倒性勝利，贏得另一個6年任期，累計掌權24年，將讓蒲亭成為自前蘇聯獨裁者史達林（Josef Stalin）以來在位最長久的俄國領導人。

先前被禁止參選的納瓦尼，今天在莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）現身後不久，就被警方逮捕。不滿蒲亭的年輕人在廣場上高呼「沒有蒲亭的俄羅斯！」、「蒲亭是賊！」等口號。

錄影畫面顯示，5名員警分別抓住納瓦尼的雙手和雙腳，強行把他拖往在旁等候的警車。

另一反對派政治人物雅辛（Ilya Yashin）表示，警方打算指控納瓦尼違抗警察罪名，這類犯行的連續犯，可判處罰款和拘禁長達30天。

蒲亭俄羅斯莫斯科
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