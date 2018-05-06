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美國華府使館開放日 中使館首度「敞開大門」

2018-05-06 03:18聯合報 記者張加╱即時報導

美國華府一年一度大使館開放日於5日舉行，今年中國大陸駐美大使館首次加入，開放民眾參觀，揭開中使館的「神秘面紗」；中國大陸駐美大使崔天凱5日受訪表示，人民之間的了解和友誼是兩國關係基礎，希望透過這活動，促進中美兩國人民友誼。

在開放一般民眾參觀之前，中使館5日上午先舉行邀請部分嘉賓參與的歡迎儀式；崔天凱致詞時指出，今年很高興應邀首次參與這活動，與許其他國家駐美使館一起，向美各界民眾敞開大門，展現各自文化的獨特魅力。

崔天凱說，「希望以打開使館的大門為起點，為大家打開一扇通往中國的大門」；期待愈來愈多美國民眾了解並喜愛上中國，致力於推進兩國和兩國人民之間的理解、友誼、信任與合作。

崔天凱會後受訪時表示，人民之間的了解和友誼，實際上是兩國關係的基礎，是最能夠長遠的；中方也想透過這活動，為促進中美兩國人民了解和友誼做一點貢獻。

他還說，如果大家很喜歡這次活動，以後可以多舉辦，每年有許多傳統節日，可以辦活動向大家充分展現中國文化，有助於外界了解中國大陸。

中國大陸駐美大使館5日上午10時至下午4時開放民眾免費參觀，安排了民族舞蹈、書法、樂器、茶藝等文化活動，也設置介紹中方科技創新的攤位，以及為民眾提供旅遊諮詢。

今年有53個國家的駐美大使館參與，雖然使館開放日僅一天，但相關活動為期一個月，民眾之後仍可參加歐盟使館開放日、使館主持挑戰等活動。

中國大陸駐美大使館今年首度參與華府使館開放日，安排茶藝、書法等活動。華盛頓記者張...
中國大陸駐美大使館今年首度參與華府使館開放日，安排茶藝、書法等活動。華盛頓記者張加／攝影
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中國大陸駐美大使崔天凱5日於使館開放日歡迎儀式致詞。華盛頓記者張加／攝影
中國大陸駐美大使崔天凱5日於使館開放日歡迎儀式致詞。華盛頓記者張加／攝影
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中國大陸駐美大使館今年首度參與華府使館開放日，安排茶藝、書法等活動。華盛頓記者張...
中國大陸駐美大使館今年首度參與華府使館開放日，安排茶藝、書法等活動。華盛頓記者張加／攝影
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