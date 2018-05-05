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俄爆全國反普亭連任大規模示威 逾千人被捕

2018-05-05 23:36聯合報 記者王麗娟╱即時報導

俄羅斯爆發全國大規模示威，抗議現任總統普京7日第3度宣誓就任總統。示威在首都莫斯科、聖彼德堡、俄羅斯遠東及西伯利亞地區等90多個城市舉行。反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）抵達莫斯科市中心集會地點後，迅速遭到警方逮捕。根據獨立監督組織OVD-Info，俄國全國有逾千名示威者被捕，莫斯科有470人被捕，聖彼得堡逾50人。

鎮暴警察在莫斯科普希金廣場強力鎮壓示威群眾。（美聯社）
鎮暴警察在莫斯科普希金廣場強力鎮壓示威群眾。（美聯社）
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