馬克斯200歲冥誕陸贈雕像 德國團體醞釀抗議

2018-05-05 23:03 中央社 德國特里爾5日綜合外電報導



德國今天紀念馬克斯(Karl Marx)200歲冥誕,但在柏林圍牆倒塌近30年後,這位思想家依舊是備受爭議人物,慶祝活動恐因抗議而變調。

法新社報導,19世紀學者馬克斯對資本主義的禍害提出預言而獲稱頌。他的出生地德國特里爾市(Trier)將主導官員口中「偉大的特里爾之子」的紀念活動,計劃的相關活動多達600場。

慶祝活動主軸將為中國所贈、高5.5公尺的馬克斯雕像揭幕,中國代表團和德國社會民主黨(SocialDemocratic Party)黨魁等要人都將出席。

然而,代表共產主義受害者的聯盟歸咎這位思想家啟發史達林政權,已經發起前往雕像前抗議。

共產暴政受害團體聯盟(Union of the VictimGroups of Communist Tyranny)主席鄧布勞斯基(Dieter Dombrowski)表示:「我們要對馬克斯雕像揭幕大聲抗議,並大聲反對讚頌馬克斯主義。」

對鄧布勞斯基而言,特里爾決定接受這項來自中國的贈禮,對因共產政權而蒙受苦難者「既不敬且不人道」。