俄反蒲亭示威 反對派領袖納瓦尼遭拘留

2018-05-05 22:35 中央社 莫斯科5日綜合外電報導



俄羅斯反對派領袖納瓦尼。 美聯社 分享 facebook 俄羅斯反對派政治人物伏科夫表示，反對派領袖納瓦尼今天抵達莫斯科市中心的群眾集會地點後，遭到警方拘留，這場集會是為抗議蒲亭總統即將展開第4個任期。

路透社報導，伏科夫（Leonid Volkov）透過網路廣播表示：「納瓦尼（Alexei Navalny）出現在普希金廣場（Pushkinskaya Square）後，迅即遭到拘留，這絕對是違法的。」

法新社報導，俄國警方今天也拘留數十名納瓦尼的支持者，同時全國各地抗議活動將在蒲亭（VladimirPutin）第4個總統任期的就職典禮前揭開序幕。

納瓦尼被禁止在今年3月總統大選挑戰蒲亭，他號召俄國民眾在蒲亭總統就職典禮前2天進行全國性的示威抗議。

納瓦尼的團隊和獨立監督組織表示，抗議活動在俄國遠東和西伯利亞地區揭開序幕，有數十名示威者遭警察拘留。

獨立監督團體OVD-Info指出，西伯利亞克拉斯諾雅斯克市（Krasnoyarsk）有15人遭到拘留，其中包括一名記者。

莫斯科和聖彼得堡的抗議活動將於格林威治時間5日11時展開，但俄國當局沒有准許這些示威活動。

監督組織擔心，這些抗議活動可能造成反對派支持者和警方發生衝突，並遭到大規模逮捕，類似2012年抗議示威所遭受的大規模鎮壓。