影／川金會何時登場？ 韓媒：6月第3周在新加坡

2018-05-05 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普4日準備出發前往德州達拉斯向全國步槍協會發表演講前告訴記者，他與北韓領導人金正恩舉行峰會的時間與地點已經敲定，很快就會宣布。南韓朝鮮日報5日報導，「川金會」目前最有力的候選地點是新加坡，時間可能訂在6月的第3周。 圖／美聯社 分享 facebook 美國總統川普4日告訴媒體記者，他與北韓領導人金正恩的峰會地點與時間已經敲定，很快就會對外宣布。南韓朝鮮日報5日頭版頭條引述華府的外交消息來源指出，「川金會」目前最有力的候選地點是新加坡，時間可能訂在6月的第3周，也就是6月8至9日的加拿大G7峰會後才會舉行。

過去數周以來，有關「川金會」地點的小道消息不斷。朝鮮日報指出，北韓原先強力要求選在平壤，被美國拒絕後改成蒙古的烏蘭巴托，但美方認為當地基礎建設不足以應付龐大的維安團隊與來自世界各地的媒體。北韓則以距離太過遙遠為由，拒絕在歐洲的瑞典與瑞士舉行。新加坡因維安方便與通訊發達而於4月底獲得美方官員的高度青睞。新加坡海峽時報引述觀察家說法指出，新加坡以中立、高效率與良好的公共安全聞名於世，包括中華民國前總統馬英九與大陸國家主席習近平的歷史性「馬習會」在內，許多高層會議都選在新加坡舉行。

朝鮮日報指出，喜好戲劇效果的川普仍有可能在最後一刻改選板門店，但新加坡仍是最有力的候選地點。韓聯社也報導，青瓦台並未就此事接獲美方的徵詢。青瓦台同時指出，南韓總統文在寅將於22日訪美，並到白宮與川普進行會談，雙方將重申韓美同盟關係牢不可破與深厚友誼，並針對「川金會」的籌備與朝鮮半島局勢進行磋商。

美國紐約時報3日則是報導，川普已下令美國國防部研究，準備縮減駐韓美軍的規模的選項。多位知情人士指出，儘管駐韓美軍不會成為「川金會」談判籌碼，但兩韓要是簽訂和平協定，可能就會減弱駐韓美軍繼續駐留的需求。消息一出，立刻引發日韓震動，正在華府訪問的青瓦台國家安保室長鄭義溶立刻找上美國國安會核心要員查詢，美國國安顧問波頓隨後發表聲明，指紐時報導「根本胡說」（utter nonsense）。川普本人則是親口表示，很多好事會發生，但駐韓美軍不會擺上談判桌。