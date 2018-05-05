聖保羅一大樓失火倒塌 消防員尋獲一男屍

2018-05-05 08:06 中央社 聖保羅4日專電



1日凌晨巴西聖保羅一棟廢棄大樓因失火造成倒塌事件，消防員今天下午在瓦礫堆中尋獲一具男性屍體。

搜索隊表示，死者賓涅洛（Ricardo Pinheiro）在失火時差一點獲救，最後他卻隨大樓倒塌而墜地。

消防員指出，倒塌大樓的瓦礫堆高達15公尺，搜索隊日夜不停地工作，不放棄救出生還者的可能。

目前官方的死亡與失蹤名單確定6人，除了賓涅洛，還有一名婦女和她的雙胞胎兒子，以及另一對夫妻，他們都住在失火大樓的8樓。