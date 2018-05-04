川普：跟金正恩會晤的日期與地點已確定 很快就會宣布

2018-05-04 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普4日宣布，他的政府已經同意跟北韓領導人金正恩會晤的日期與地點。

川普在白宮草坪上向記者表示，正式聲明即將公布，預期此次會晤將帶來「非常棒的事情」。「我們正在跟北韓進行實質性會談。很多事情已經發生了，而關於人質問題，我覺得你們會看到非常棒的事情。就像我昨天說的，敬請期待。」