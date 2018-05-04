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川普：跟金正恩會晤的日期與地點已確定 很快就會宣布

2018-05-04 22:57聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普4日宣布，他的政府已經同意跟北韓領導人金正恩會晤的日期與地點。

川普在白宮草坪上向記者表示，正式聲明即將公布，預期此次會晤將帶來「非常棒的事情」。「我們正在跟北韓進行實質性會談。很多事情已經發生了，而關於人質問題，我覺得你們會看到非常棒的事情。就像我昨天說的，敬請期待。」

他在記者的高聲提問中仍繼續說道：「這趟行程也在安排中。我們現在有日期了，且我們找到了地點。我們很快就會宣布。」

金正恩與川普。路透
金正恩與川普。路透
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