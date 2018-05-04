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菲媒體工作者遇害 杜特蒂上任後第9人

2018-05-04 19:02中央社 馬尼拉4日專電

菲律賓一名電台時事評論員日前遭槍殺，成為總統杜特蒂上任以來，第9位遇害的媒體工作者，馬拉坎南宮今天懸賞緝凶。

菲國南部杜瑪奎特市（Dumaguete）dyGB廣播電台時事評論員謝斯托索（Edmund Sestoso），4月30日在工作結束返家途中，遭持槍歹徒攻擊，送醫急救隔天不治，遇襲原因仍不清楚。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）的特別助理克里斯多夫．吳（Christopher Bong Go）今天宣布，馬拉坎南宮懸賞20萬披索（約新台幣12萬6900萬元），希望民眾提供線索，協助緝凶。

除了馬拉坎南宮，杜瑪奎特市政府也提供相同的賞金。

媒體自由暨責任中心（CMFR）、菲律賓全國記者聯盟（NUJP）、菲律賓新聞研究所（PPI）及菲律賓新聞調查中心（PCIJ），在3日公布的聯合報告指出，杜特蒂上任22個月，已有9位新聞從業人員被殺害。

報告稱，2016年6月30日至2018年5月1日，另有85件媒體工作者遇襲、遭騷擾、恐嚇、跟監、網站被駭、執照被吊銷等事件，在菲國從事新聞工作更加危險。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）早前為菲國的新聞自由辯護，稱杜特蒂雖然偶爾會對記者發飆，但這些記者還是在寫新聞，只是有些未准許進入馬拉坎南宮記者室。

羅奎表示，不可能在不斷攻擊新聞對象的情況下，還預期和攻擊對象保持友好關係。

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