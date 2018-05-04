聯手打擊詐騙有成 泰警盼續與台灣合作

2018-05-04 16:18 中央社 曼谷4日專電



泰國警方資料顯示，自3月20日至今不再有破獲跨國電信詐騙案，這要歸功於持續宣導和跨國合作，特別是台灣法務部調查局和刑事警察局提供情資協助逮捕不法分子。

泰國皇家警察總署助理總監塔尼薩（Tanitsakteerasawa）今天與觀光警察局副局長蘇拉契（Surachet Hakpa）共同召開記者會指出，4月27日根據台灣法務部調查局的情資查獲3名台灣人，分別為陳姓、徐姓和王姓男子。

經過比對，發現陳姓男子就是負責操控今年2月間在柬埔寨、馬來西亞等國電信詐騙機房的主嫌，他居中協調並出資誘騙泰國人至海外擔任機房人員，專門打電話詐騙泰國民眾。

同時還查出，陳姓等3名男子又在泰國招兵買馬，準備在緬甸設置電信詐騙機房，再度詐騙泰國民眾，所幸台灣提供情資，一舉將他們逮捕送交司法機關，依跨國電信犯罪和組織犯罪等罪名起訴。

蘇拉契表示，泰國民眾近年來遭到電話詐騙的情況日益增加，特別成立打擊詐騙中心編組，並與各國警方合作，過去幾個分別至柬埔寨、馬來西亞和阿拉伯聯合大公國等地查獲電信詐騙機房，逮捕近百名不法分子。

蘇拉契指出，台灣在查緝電信詐騙案件上有相當豐富的經驗，同時台灣的法務部調查局和刑事警察局提供重要的情資協助，讓泰國警方充分掌握不法分子的動向，目前泰國電信詐騙的案子有減少，但他認為仍有少數歹徒躲藏在泰國，泰國警方會持續與各國警方合作，打擊任何不法犯罪。