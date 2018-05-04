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陸加強南海島礁軍事化 美恐取消邀請軍演

2018-05-04 10:15中央社 華盛頓3日綜合外電報導

美國關切中國最近在南海島礁軍事化行動，白宮發言人桑德斯在例行新聞簡報會表示：「我...
美國關切中國最近在南海島礁軍事化行動，白宮發言人桑德斯在例行新聞簡報會表示：「我們很清楚中國在南海軍事化的動作。我們已直接向中國表示關切，此舉會帶來短期和長期後果。」美聯社
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美國關切中國最近在南海島礁軍事化行動，白宮警告此舉將帶來短期和長期後果。專家預測，美國有可能會取消邀請中國參與今年的「太平洋邊緣演習」（RIMPAC）。

美國CNBC電視網報導，據知悉美方情報的人士透露，中國在南海3處島礁部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈系統。

根據CNBC，中國YJ-12B反艦巡弋飛彈可攻擊295浬內船隻，HQ-9B長程地對空飛彈能對160浬內的飛機、無人機和巡弋飛彈鎖定攻擊。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在例行新聞簡報會就報導內容表示：「我們很清楚中國在南海軍事化的動作。我們已直接向中國表示關切，此舉會帶來短期和長期後果。」至於後果可能如何則未說明。

路透社報導，一名要求匿名的美國官員說，美國情報機關見到一些跡象，中國過去一個月左右已將部分武器系統移往南沙群島，細節則未提供。

美軍太平洋司令部司令前顧問塞耶茲（Eric Sayers）指中國這次飛彈部署為「大舉增強」，表示美方一項立即回應，可能是取消邀請中國參與今年7月在夏威夷展開的RIMPAC多國海軍演習。

目前在華府「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）兼職的塞耶茲表示：「當中國見到從事這樣的動作僅付出極小代價，如他們在2015和2016年所為，這樣只可能讓他們繼續推進。」

他說：「中國視參與這項演習為獲得世界海洋強權接受的徵兆，不過不應讓北京在這個開放海域從事軍事化行動、卻又在海上被尊為一個受歡迎的成員。」

上個月，獲提名為美軍太平洋司令的戴維森上將（Admiral Philip Davidson）指出，中國可能利用這些位於南海的「前進作戰基地」挑戰美國的區域部署，並「輕易壓過任何南海主權聲索國的軍力」。

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