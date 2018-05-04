南海軍事化 白宮關切並警告後果

2018-05-04 04:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



關於媒體報導中國大陸在南海爭議島礁部署導彈，美國白宮3日表示，已直接向中國大陸方面提出關切，並警告中方可能面臨後果。

記者在白宮記者會提出，中國大陸在南海爭議島礁部署導彈，以及中方軍人以激光照射在非洲國家吉布提上空出現的美軍飛行人員，導致兩名軍人受輕傷；中方這些舉措是否踩到美方的紅線，川普政府如何回應？

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，美方非常清楚中國大陸在南海的軍事化行動，已直接向中方提出關切，而且將會導致短期和長期後果。

美國CNBC電視網2日引用了解美國相關情報資料的人士說法報導，在過去一個月裡，中共悄悄地在它所稱的永暑礁、渚碧礁和美濟礁上部署反艦巡航導彈和地對空導彈。

國防部發言人懷特（Dana White）3日在國防部記者會指出，美國一直關切中方在南海的軍事化與造島，中方必須認知，他們已從航行自由受益；確保國際水域的航行自由符合他們的利益。

關於美軍機師在吉布提的美軍基地附近執行任務時，遭到中方以軍用級激光照射而受輕傷一事，懷特表示，這是非常嚴重的事件，這對美國空軍人員構成嚴重威脅，已透過正式程序要求中國大陸政府徹查。