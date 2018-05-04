親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

MLB／水手宣布鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

中國將南海島礁軍事化 美警告小心後果

2018-05-04 04:44中央社 華盛頓3日綜合外電報導

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）。 美聯社
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）。 美聯社
分享
白宮今天表示，美國已就中國最近將南海島礁軍事化的行動表示關切，並警告這項行動會帶來短期和長期後果。

美國CNBC電視網昨天報導，據知悉美方情報的人士透露，中國在南海的3處島礁部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈。

路透社報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在新聞簡報會上針對相關問題表示：「我們很清楚中國將南海軍事化的行動。我們已直接向中方表示關切，而此事會帶來短期和長期後果。」

桑德斯沒有說明可能有何後果。

南海飛彈桑德斯
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

瑞典學院性騷擾案滾雪球 傳公主也是受害者

2018-05-03 22:21

川普能否獲頒諾貝爾和平獎 猶在未定之天

2018-05-03 21:37

南海軍事化 白宮關切並警告後果

2018-05-04 04:41

英國地方選舉 在地歐盟公民將發聲？

2018-05-03 23:41

法國總統馬克宏廢資產外移稅 被批圖利富人

2018-05-03 22:52

德國空軍128架戰機 僅4架達到戰備狀態

2018-05-03 21:55

安倍憲法日提修憲 在野黨齊聲反對

2018-05-03 21:24

印度北部沙塵暴 上百人死亡

2018-05-03 19:45

讚美澳洲總理夫人用詞惹議 馬克宏一笑置之

2018-05-03 18:23

霍金最後論文 推翻自己對宇宙膨脹的理論

2018-05-03 17:43

拍年曆變成拍上空裸照 紅人隊啦啦隊員被迫任金主觀看

2018-05-03 17:33

保護珊瑚礁 夏威夷禁這兩種成分的防曬乳

2018-05-03 16:54

印度北部遭沙塵暴肆虐 造成至少77死

2018-05-03 16:32

韓導演吳泰錫涉嫌性侵案 舞台劇受贊助惹議

2018-05-03 16:23

加拿大湧入無證移民潮 杜魯多怪罪川普

2018-05-03 15:30

日媒：安倍與習近平將電話會談 實屬罕見

2018-05-03 15:23

駭聯合國資料庫？ 北韓嗆美：鬼話連篇

2018-05-03 14:12

川普揚言退核協議 伊朗：考慮重啟核活動

2018-05-03 13:46

影／陸「象皮」需求增 緬甸亞洲象慘遭無差別濫殺

2018-05-03 13:11

處理外交危機 菲將派高層代表團赴科

2018-05-03 12:24

北韓否認駭入聯合國制裁資料庫 嗆美「鬼話連篇」

2018-05-03 12:01

關達那摩灣美囚移監沙國 川普任內首例

2018-05-03 10:44

亞太局勢緊張 馬克宏籲法印澳組戰略軸心

2018-05-03 10:28

美新國務卿：北韓需保證棄核不得延宕

2018-05-03 09:33

不理會中國民航要求 美航空業未改台灣名

2018-05-03 08:42

日駐美大使再籲美重返TPP 川普未同意

2018-05-03 05:01

日落條款惹議 搖搖欲墜的伊朗協議

2018-04-30 14:02
看更多

熱門文章

道瓊大跌近400點！ 憂貿易、升息、財報…

2018-05-03 23:18

星巴克被捕的2黑人 以1美元和解

2018-05-03 08:06

她飛6720公里到印度 才驚覺護照是老公的

2018-05-03 18:21

火山噴發太傷人 島國萬那杜決定撤島

2018-05-03 16:08

文金會咬耳朵 日韓唇語專家破解關鍵字

2018-05-03 11:00

應召女為錢嫁64歲富商 離婚貪贍養費慘被法官打臉

2018-05-03 10:55

美得像用電腦合成 秘魯「彩虹山」成新觀光聖地

2018-05-03 14:57

男看「復仇者3」猝死 工作人員：疑在等彩蛋

2018-05-03 22:17

艷星封口費 朱利安尼驚人爆料：川普已付了那13萬美元

2018-05-03 11:34

哈利王子準舅子規勸：取消婚禮為時未晚

2018-05-03 12:06

不理會中國民航要求 美航空業未改台灣名

2018-05-03 08:42

瑞典官方還土耳其公道：瑞典肉丸其實是土耳其肉丸

2018-05-03 17:49

除役前最後飛行 搭載9人美軍C-130運輸機墜毀

2018-05-03 11:05

Apple Watch再度救人 美國男子緊急就醫撿回一命

2018-05-03 23:02

印度北部遭沙塵暴肆虐 造成至少77死

2018-05-03 16:32

德國空軍128架戰機 僅4架達到戰備狀態

2018-05-03 21:55

南非公獅攻擊主人重傷 遭射殺身亡

2018-05-03 23:32

特斯拉仍誇口Model 3量產會達標 結束燒錢時代

2018-05-03 06:39

拍年曆變成拍上空裸照 紅人隊啦啦隊員被迫任金主觀看

2018-05-03 17:33

霍金最後論文 推翻自己對宇宙膨脹的理論

2018-05-03 17:43

美打國安牌擋華為、中興 限銷售設備

2018-05-03 13:52

阿姨突臨盆 16歲少女「學以致用」直接在家幫接生

2018-05-03 17:24

蜜雪兒當年申請大學 被勸「眼光不要太高」

2018-05-03 08:40

影／豬隊友？ 朱利安尼替川普認了「嫖妓門」封口費

2018-05-03 17:24

瑞典學院性騷擾案滾雪球 傳公主也是受害者

2018-05-03 22:21

影／灑錢啦！美運鈔車噴60萬美鈔 民眾下車瘋搶

2018-05-03 17:32

穆斯克的囧回應 讓特斯拉市值蒸發20億美元

2018-05-03 12:12

印度北部沙塵暴 上百人死亡

2018-05-03 19:45

蘋果財報 投資人可能錯過的七個重點

2018-05-03 08:00

赴「飛機墳場」除役 運輸機喬州墜毀9死

2018-05-03 12:39

影／日本淺草寺嬰兒哭泣相撲比賽 不比力氣比誰會哭

2018-05-03 15:33

北韓這次不會「切香腸」？文在寅顧問：川普須彈性務實

2018-05-03 09:25

多倫多橋下竟掛著一輛汽車 網路流言四起

2018-05-03 11:04

iPhone X讓庫克驕傲 其實沒賣贏i8雙機

2018-05-03 11:07

台股ADR漲跌互見 日月光重挫10.7%

2018-05-03 07:00

影／特斯拉Q1財報不佳 分析師：今年不成功便成仁

2018-05-03 13:40

豔星封口費來龍去脈 川普又有新說法

2018-05-04 00:47

自行施打未測試 疱疹藥的生醫創業家喪生

2018-05-03 09:54

全美年度教師戴反川普徽章 接受川普頒奬

2018-05-03 11:08

德國車廠電動車來勢洶洶 特斯拉準備好了嗎？

2018-05-03 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top