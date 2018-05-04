中國將南海島礁軍事化 美警告小心後果

2018-05-04 04:44 中央社 華盛頓3日綜合外電報導



白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）。 美聯社 分享 facebook 白宮今天表示，美國已就中國最近將南海島礁軍事化的行動表示關切，並警告這項行動會帶來短期和長期後果。

美國CNBC電視網昨天報導，據知悉美方情報的人士透露，中國在南海的3處島礁部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈。

路透社報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在新聞簡報會上針對相關問題表示：「我們很清楚中國將南海軍事化的行動。我們已直接向中方表示關切，而此事會帶來短期和長期後果。」

桑德斯沒有說明可能有何後果。