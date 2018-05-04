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共同社：安倍擬今秋訪中 習近平可能明年訪日

2018-05-04 02:49中央社 東京4日綜合外電報導

4月16日，日本首相安倍晉三在東京會見中國國務委員兼外交部長王毅。 中新社
4月16日，日本首相安倍晉三在東京會見中國國務委員兼外交部長王毅。 中新社
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日本共同社獨家報導，多位了解日中關係人士透露，日本首相安倍晉三將協調在今年秋季以後訪問中國，中國國家主席習近平則有望在明年6月訪問日本。

共同社3日獲悉截至2019年的日中兩國領袖互訪大致方案，配合出席明年6月28、29兩日在大阪舉行的20國集團（G20）峰會，習近平有望以國賓身分訪問日本，並前往東京等地。鑑於今年正值「日中和平友好條約」締結40周年，安倍則將協調在秋季以後的年內訪中。

日本電視台新聞網（NNN）昨天才報導，安倍今天傍晚將與習近平舉行電話會談，議題包括討論如何因應北韓的問題。

報導說，日本首相與中國國家主席舉行電話會談實屬罕見。受到上週南北韓高峰會的影響，安倍已和美國總統川普、南韓總統文在寅分別舉行過電話會談，但安倍也希望對北韓具有強大影響力的中國能與日本等國步調一致。

中國國務院總理李克強將出席本月9日在東京舉行的日中韓高峰會談，兩國將以此為契機加速改善雙邊關係。

上一次中國國家主席以國賓身分訪問日本要追溯到2008年時的國家主席胡錦濤。日本政府擬通過構築領導人間信賴關係，推進對中國倡導的「一帶一路」經濟帶構想的合作，以帶動日本經濟增長。

據分析，此外還將協調發表確定今後日中合作方式的政治文件，以及日皇與習近平的會晤。

據相關消息人士透露，在截至目前的磋商中，日本提出希望習近平在G20峰會以外早日赴日訪問。中方對年內訪日面露難色，稱國家主席不會短期內兩度訪問同一國家，因而提出配合G20會議訪日的方案。日方似乎接受提議。

此外共同社還獲悉，中方已告知日本有意在日本擔任主席國的本月日中韓高峰會談結束後，年內在中國主辦下一輪三國高峰會談。中方還表態擬接受安倍借此機會對中國進行正式訪問。日方已表示希望單獨訪華，雙方將繼續展開協調。

若安倍單獨訪華，明年而非年內中國主辦下一輪日中韓高峰會談的可能性較高，安倍也將於2019年再次訪華。明年10月舉行的新日皇即位之禮核心儀式「即位禮正殿之儀」或將邀請各國元首級人士，預計中方要人屆時也將出席。

習近平G20峰會北韓
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