德國空軍128架戰機 僅4架達到戰備狀態

2018-05-03 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



德國空軍主力的颱風式戰機（Eurofighter Typhoon）被媒體踢爆128架的機隊中，只有4架正式達到戰備狀態。新聞網站「明鏡」（Spiegel Online）報導，冷卻劑外泄和掛彈數量不足，將使得德國空軍無法符合北約（NATO）對緊急狀態的要求。