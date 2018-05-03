川普能否獲頒諾貝爾和平獎 猶在未定之天

2018-05-03 21:37 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）獲得諾貝爾和平獎10年後，他的白宮繼任者、現任總統川普（Donald Trump）能否憑恃解決棘手的北韓核武僵局而獲得諾貝爾獎肯定呢？

法新社報導，少數的共和黨議員今天提名川普角逐諾貝爾和平獎，這項消息足以讓美國國內和國際上反對川普的人嚇一跳。

說得委婉一點，對於這項普遍認為過於草率的討論，許多觀察家感到困惑。

但是，對於商人出身、71歲的川普來說，這無疑是悅耳之言。川普缺乏政治、軍事或外交經歷，卻能登上總統大位，他渴望獲得肯定。

川普4月28日在密西根一場競選形式的集會上，面對支持者高喊「諾貝爾獎！諾貝爾獎！」時，他面露微笑說：「這非常好，謝謝你們。這非常好。」

當川普喜歡地說出「諾貝爾獎」這個字後，他宣稱：「我只是想把工作做好。」

3天後，川普回到白宮橢圓形辦公室（Oval Office）表示，南韓總統文在寅宣稱美國總統川普─而非他自己─應獲諾貝爾和平獎，文在寅真的「很好心」。

川普說：「我很感謝這項提議，但重點是完成工作。」「我要和平。」

兩韓緊張情勢近幾個月獲得舒緩，同時川普即將與北韓領導人金正恩舉行峰會，以及仍是假設性的非核化前景，可能為這個地區帶來歷史性轉折。

不過，和近來意象與象徵同樣引人關注的情況是，許多分析家指出，現在推斷與北韓的談判結果仍然太早，確實非常早。不要忘記，金氏政權鐵腕領導北韓近70年。

曾數度擔任民主黨和共和黨政府談判代表的前外交官米勒（Aaron David Miller）說：「這完全悖離現實。很明顯地，現在說要給任何人諾貝爾和平獎，都是言之過早。」

他告訴法新社，但是，「如果外交情勢走向正確方向」，這情況是「可以想見的」。