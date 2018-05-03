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伊朗外長：不會重新談判核協議

2018-05-03 21:31中央社 安卡拉3日綜合外電報導

伊朗外交部長查瑞夫今天表示，伊朗不會重新談判2015年與各大強國達成的核子協議。此時美國總統川普為歐洲談判國訂定的協議「修正」期限即將屆臨。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在YouTube留言說：「伊朗不會重新談判幾年前達成並已付諸實施的協議。」

他指出，美國「一再違反核子協議，尤其是恫嚇他國，並阻止商務活動重回伊朗」。

川普將在12日決定，是否對伊朗延長制裁豁免期。

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