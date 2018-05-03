讚美澳洲總理夫人用詞惹議 馬克宏一笑置之

2018-05-03 18:23 中央社 雪梨3日綜合外電報導



法國總統馬克宏。美聯社 分享 facebook

赴澳洲訪問的法國總統馬克宏疑似用「美味」形容澳洲總理夫人，引發廣泛議論嘲諷。他今天對這個失言誤會一笑置之，澳洲總理滕博爾則表示，妻子對馬克宏的讚美感到榮幸。

法新社報導，昨天在和滕博爾（Malcolm Turnbull）召開的聯合記者會上，馬克宏（Emmanuel Macron）以英語發表結語時說：「感謝您和您『美味的』（delicious）夫人熱情款待。」

美聯社報導，有些人認為馬克宏並非失言或開玩笑，而是把英文字和法文字的用法混淆。因為delicious的法文delicieux除了形容食物美味，也可用來稱讚某人「討喜」（delightful）。

然而，馬克宏的發言仍引發眾人歡笑，媒體也拿來大作文章。澳洲最暢銷八卦報「每日電訊報」（TheDaily Telegraph）今天甚至在頭版放上大大的馬克宏合成照，將他的頭換成單相思的卡通角色法國臭鼬佩佩勒皮尤（Pepe le Pew），標題寫上「佩佩勒皮尤總統」。

今天結束兩天訪問行程離開雪梨前，馬克宏告訴記者：「有家報紙拿我開玩笑，這讓我大笑，尤其是原本卡通角色說話有法語口音。」

他還說：「沒有任何（其他）歐洲領導人全程用英語發表演說。」在雪梨數個演講和發言場合，馬克宏都展現優異的英語能力。

馬克宏透露，昨天稍晚他和滕博爾夫婦共進私人晚餐時，他稍早發言引發的輿論騷動「令他們大笑」。

滕博爾則表示，他的夫人露西（Lucy Turnbull）「要我告訴大家，她認為馬克宏總統的讚美令她欣喜和難忘。」

他還說：「馬克宏總統在澳洲大受歡迎。毫無疑問他令我們所有人著迷，包括我們一家。我認為他是澳洲很棒的朋友。」