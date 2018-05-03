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關切南海軍事化 美軍會持續巡航南海

2018-05-03 18:12中央社 馬尼拉3日專電

美國駐菲律賓大使金成（Sung Kim）今天在馬尼拉表示，美國關切南海島礁的「軍事化」，美軍會持續在南海執行「航行自由」任務，以保障菲律賓等各方的重要國際權利。

菲律賓媒體報導，金成在美國大使館向媒體記者表示，華府對任何聲索國，包括中國，在南海採取的朝向「軍事化」的片面侵略性行動表示關切。

他說：「我們呼籲相關國家避免填海造島及將填出來的地軍事化。」

多篇外媒報導及美國智庫的報告聲稱，中國正把在南海填出來的人工島予以軍事化，包括在島上設置飛彈系統、雷達及飛機跑道。此外，中國也部署軍用運輸機到美濟礁。

金成說，美國軍艦最近多次造訪菲律賓，包括航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）、羅斯福號（USSTheodore Roosevelt）及兩棲突擊艦好人理查號（Bonhomme Richard），都與「南海局勢直接相關」。

他說，美軍持續在南海出現是很重要的。

金成並稱，美國不只透過「航行自由」任務來展現對區域的承諾，也正盡一切所能捍衛航行自由、飛越自由與商業流通，這些權利對美國和世界各國都很重要，包括菲律賓在內。

台灣、中國、菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊分別聲索部分或全部南海海域。美國雖然不是聲索國，但從航行自由、貿易及區域穩定的角度出發，強調南海攸關美國的國家利益。

馬尼拉於2013年1月將南海爭議提交國際仲裁，設於海牙的常設仲裁庭2016年7月12日裁決，中國的南海9段線在國際法下沒有效力，但北京不承認也不接受仲裁結果。

金成呼籲南海各聲索方尊重法治，同時也對東南亞國家協會（ASEAN）與中國洽談南海「行為準則」（COC）表示歡迎，但他希望未來出爐的行為準則將是詳細且有意義文件，引導各方和平解決爭議。

南海菲律賓馬尼拉

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