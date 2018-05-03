北韓否認駭入聯合國制裁資料庫 嗆美「鬼話連篇」

2018-05-03 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國宣稱北韓駭入聯合國安理會北韓制裁委員會資料庫，北韓2日直說這是「鬼話連篇」，呼籲美國總統川普政府應該為和平努力。

北韓駐聯合國代表團在聲明中表示，將北韓跟最近駭客事件牽扯在一起，是「千方百計」企圖對北韓「升高制裁和壓力氣氛的典型技倆」。

美國駐聯合國代表團一名要求匿名的發言人表示：「這段歸咎於美國代表的引述和評論並不屬實。」

北韓首次針對安理會制裁委員會資料庫遭駭一事發言。安理會因北韓核武計畫對北韓實施日益嚴厲的制裁，嚴格限制北韓的進出口。

許多外交人員和分析師認為制裁有效緩解兩韓關係，可望促成北韓領導人金正恩和川普的高峰會。川金會的日期可能近日宣布。

北韓代表團4月30日在一場制裁委員會的閉門會議中表示，美國因駭客事件針對北韓「再次挑毛病」。根據北韓代表團，美國和敵對勢力認為「北韓是1718制裁委員會最大的擔憂，而且具有駭客能力」，並督促委員會「詳細調查真實情況並採取行動」。