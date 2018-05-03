不理會中國民航要求 美航空業未改台灣名

2018-05-03 08:42 中央社 華盛頓2日專電



美國媒體報導北京當局去函美國兩家航空公司，不准稱台灣為國家。查詢美國航空與聯合航空的中英文網頁，台灣名稱並未被更改。面對記者詢問，業者不願回應。圖為聯合航空。美聯社 分享 facebook

美國媒體報導北京當局去函美國兩家航空公司，不准稱台灣為國家。查詢美國航空與聯合航空的中英文網頁，台灣名稱並未被更改。面對記者詢問，業者不願回應。

美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌日前報導，中國民用航空總局致函聯合航空（United Airlines）與美國航空（American Airlines），要求遵守中國法律，不得將台灣列為「國家」，並揚言若不遵從，將移交相關網路安全機構予以懲罰。這兩家美國航空公司官網表列台灣機場時，只用了「台灣」，沒有提到中國。

美國航空在回覆中央社的郵件詢問時，表示暫時不對此事回應。聯合航空則請記者向美國國務院與美國運輸部詢問此事。

查詢美國航空與聯合航空繁簡體中文與英文官網，兩家航空公司仍以「台灣」、「Taiwan」列名，並未註記「中國」或「China」。

美國國務院日前以發言人名義回覆中央社郵件詢問時表示，美國反對北京規範包括航空業在內的美國企業如何規劃網站來服務消費者。針對中國對美國航空業者的要求，美國已於4月27日向北京的中國官方表達強烈關切，也與美國航空業者與機構保持密切聯繫。

這名發言人並指出，儘管美國尋求與中國維持互利的商業民航關係，如有必要，會考慮採取適當行動因應中國的不公平行為。