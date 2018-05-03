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日駐美大使再籲美重返TPP 川普未同意

2018-05-03 05:01聯合報 記者張加╱即時報導

日本駐美國大使杉山晉輔2日於華府一場論壇致詞，再度呼籲美國重返跨太平洋夥伴協定（...
日本駐美國大使杉山晉輔2日於華府一場論壇致詞，再度呼籲美國重返跨太平洋夥伴協定（TPP）。華盛頓記者張加／攝影
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日本駐美國大使杉山晉輔2日再度呼籲美國重返跨太平洋夥伴協定（TPP），但也指出美國總統川普並未同意；對於美日經貿談判能否找到出路，杉山晉輔坦言，不知道，但必須做到。

杉山晉輔（Shinsuke Sugiyama）出席笹川和平基金會於華府舉行的美日同盟安全論壇，他致詞時談及北韓、中國大陸、美日安全合作、美日經貿等議題。

杉山晉輔直說，日方認為美國應回到TPP，日本首相安倍晉三也如此告訴美國總統川普，可惜的是，川普沒有答應。

杉山晉輔說，安倍與川普都同意展開自由、公平與互惠的貿易談判；但美國方面稱雙邊（協定）重要，日本方面則說TPP是最好的解決方案，「我不知道如何找到出路，但我們必須，而且我們也會。」

美國貿易代表賴海哲1日出席美國商會一場關於中國大陸商業的論壇，被問及是否想重返TPP時表示，川普政府仍然認為雙邊協定重要，也比多邊協定公平；賴海哲重申，美國希望與日本談判雙邊貿易協定。

至於北韓議題，杉山晉輔2日表示，不能因為北韓接受對話就獎勵他們，安倍一再表示，日方無意為談而談，談判得是必要，且為了實現某項目標。

杉山晉輔說，北韓必須放棄所有大規模殺傷性武器，包括核武、化武等，以及各種類型、所有範圍的彈道飛彈，從短程、中程到長程。

金正恩上個月宣布，自4月21日起中止核試爆與試射中長程與洲際飛彈並關閉核試驗場，並表明只要不受到核威脅或挑釁，絕不使用核武器。但這分聲明並未提及威脅到日本的中短程飛彈。

中國大陸部分，杉山晉輔表示，中方運用經濟與軍力在亞太和全世界擴大影響力；美日聯盟會確保維護區域與世界秩序，同時也邀請中國大陸基於國際規則，扮演建設性的角色。

川普北韓

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