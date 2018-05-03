解政治危機 亞美尼亞國會8日選新總理

2018-05-03 00:58 中央社 葉里凡2日綜合外電報導



由於執政黨從中作梗，亞美尼亞國會昨天未能選出反對派領袖帕辛揚出任新總理，首都葉里凡今天爆發大規模抗議活動。國會預定8日召開特別會議，選出新總理，以化解政治危機。

法新社報導，國會議長巴布羅揚（Ara Babloyan）今天表示，國會將在8日召開特別會議選出新總理，若是失敗了，國會將被迫解散，提前舉行大選。

數以萬計對時局不滿的民眾，今天展現前所未有的反抗精神，上街癱瘓首都葉里凡，許多老年人及家庭主婦也未缺席。葉里凡幾乎所有街道禁行通行，許多商店暫時歇業，主要交通樞紐和政府大樓也遭封鎖。

官員表示，近郊火車中斷，來往葉里凡與機場的公路也被封鎖。

葉里凡各處的抗議人士揮舞國旗及吹響巫巫茲拉，並且高喊：「自由、獨立的亞美尼亞！」

反對派領袖帕辛揚（Nikol Pashinyan）率領支持者遊行穿越這座人口100萬的首都時，他矢言升高對當局施壓的力道。

帕辛揚穿著招牌卡其色T恤，頭戴棒球帽，他說：「各種方案都在討論中。每一種方案，人民都是贏家。」

他也說，地鐵及鐵路已癱瘓，數所大學及學校也加入示威行動。

路透社報導，亞美尼亞總統阿曼．薩奇席恩（Armen Sarkissian）今天呼籲本週舉行會談，以解決上週示威迫使總理下台後、這個前蘇聯加盟共和國所陷入的政治危機。

阿曼．薩奇席恩發布聲明表示，「雖然每個人都在談論亞美尼亞的前途有多危險，但政治危機仍然持續存在，我對此深感遺憾。」

他說：「我呼籲本週繼續磋商，以解決危機。」