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大陸壓迫人權及台灣 瑞典媒體發聲批評

2018-05-03 05:03中央社 布魯塞爾2日專電

中國大陸侵犯人權及壓縮台灣國際空間讓北歐媒體也搖頭，「瑞典國家廣播公司」近日在節目中，以1小時時間批評中國作為，後續會掀起什麼漣漪值得矚目。

駐瑞典代表處今天表示，「瑞典國家廣播公司」（Sveriges Radio）4月28日在1小時名為「衝突」（Konflickt）的廣播節目中，分4段關注中國人權人士及關注瑞典國稅局及「北歐航空」（SAS）不當更改台灣名稱等事。

關於中國壓縮台灣國際空間方面，「瑞典國家廣播公司」首先提及「北歐航空」（SAS）將台灣改為「中國一省」，再提到包括知名服飾品牌連鎖店、知名酒店也在網站把台灣去國家化，對聽眾表示此舉均來自中共施壓。

隨後節目主持人再進一步補充說明，表示瑞典國稅局今年2月時也將原為「台灣」名稱改為「台灣、中國一省」，這項舉動更受到批評，懷疑有外界施壓，但是國稅局卻只否認說只是遵循國際規範的一個技術性的改稱。

此外，節目也討論遭中國政府逮捕的瑞典籍香港書商桂民海，中國迫使他們公開「認罪」，瑞典外交部國務秘書索德（Annika Soder）受訪時則代表瑞典外交部譴責中共這種迫害人權的作法。

節目另討論中國其它的作法，例如監視在瑞典的西藏人和維吾爾人的一舉一動、及中國設立孔子學院，名義上是文化交流，事實上是作為宣傳機構，繼斯德哥爾摩大學撤除孔子學院後，節目也訪問位於盧勒（Lulea）的孔子學院的學生，學生對孔子學院課程不准批評中國感到不滿。

由於瑞典大型公營媒體以1小時節目關注中國作為，後續是否引發中國反彈，值得觀察。

此外，關於瑞典國稅局不當更改台灣稱呼一事，瑞典地方大報「新佛蘭日報」 （NyaWermlands-Tidningen） 4月30日以「台灣非中國一省為標題」，刊登中華民國駐瑞典代表廖東周投書。

廖東周表示，瑞典國稅局所為是對台灣人民及民主的羞辱，除使外界誤認台灣受中國大陸管轄、造成雙方人民申辦簽證文件不必要困難外，且已引發國際媒體及瑞典政界人士高度關切，呼籲儘早撤銷不當更名決定並恢復「中華民國（台灣）」名稱。

瑞典孔子學院

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