法國擬恢復義務役 役期可能僅一個月

2018-05-02 22:58 中央社 巴黎2日專電



法國於1997年加強軍隊專業化，取消義務兵役制。總統馬克宏在競選期間承諾恢復義務性質的全國普遍兵役制（SNU），原本想法是服役3到6個月，現在可能縮減到一個月。

星期日報（JDD）報導，政府正在規劃的全國普遍兵役制要求16歲以上公民參加，為期可能只有一個月，其中有部分時間要寄宿。

新制內容包括學習公民價值、急救和緊急事態下所應採取的行動，以及體育活動；因役期短，應不會有操槍、戰技等軍事訓練。

制度若實施，估計每年有70萬人參加，一年大概要花24億到31億歐元（約新台幣1104億元），馬克宏（Emmanuel Macron）安撫軍方說，這不會增加國防預算負擔。

他指示工作小組研擬報告，近期提交，政府可能在數週內提出方案。

由於目前傳出的新制內容與馬克宏原本的承諾有落差，出現一些質疑聲音。

右派的共和黨（LR）發言人薩伊耶（LaurenceSailliet）說，她不反對全國兵役制，但「如果花那麼多錢只是為了把人集合起來，毫無效用地度過一個月時間，我們看不出來有什麼好處」。

她進一步闡述，大家希望實施全國兵役制，是因為這項制度可集結不同環境出身的年輕人，讓他們在有規範、有紀律的環境下一起生活一段時間，同時為了國家接受訓練，若政府現在的計畫只是為了好玩，就沒必要花錢。