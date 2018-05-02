親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

伊朗西南部規模5.3地震 至少76傷

2018-05-02 22:58中央社 貝魯特2日綜合外電報導

國營媒體報導，規模5.3地震今天早上侵襲伊朗西南部，造成錫薩赫特鎮（Sisakht）至少76人受傷以及大範圍建築物受損。

美國國家地震資訊中心（National EarthquakeInformation Center, NEIC）表示，這起規模5.3地震於當地時間早上8時30分過後發生。

伊朗國營媒體報導稱，強烈搖晃造成錫薩赫特鎮上財物大範圍受損。當地位於希拉茲市（Shiraz）西北方約160公里處。

規模7.3強震去年11月侵襲伊朗西部克爾曼沙省（Kermanshah）境內毗鄰伊拉克的山區城鎮和村莊，造成至少620人罹難和數千人受傷。

伊朗地震伊拉克

相關新聞

馬克宏訪澳 感謝「美味的總理夫人」 聽眾滿頭問號

2018-05-02 22:48

南韓清潔工 機場垃圾桶撿到價值千萬金條

2018-05-02 17:29

影／巴黎勞動節遊行變調 上千黑衣人縱火砸毀商家

2018-05-02 17:44

地緣政治緊張 印度國防開支躋身全球前5大

2018-05-02 15:23

英下議院議長 遭前私人秘書指控霸凌

2018-05-02 14:35

影／巴西聖保羅大樓遭火噬 整棟崩塌衝擊威力如海嘯

2018-05-02 13:49

經濟制裁逼緊俄 近20年來首砍軍事預算

2018-05-02 12:24

巴黎勞動節遊行變調 黑衣人砸窗燒麥當勞

2018-05-02 11:59

五一打警察？巴黎無政府主義者的勞動節暴動

2018-05-02 11:58

全球五一勞動節 巴黎暴動古巴慶新領袖

2018-05-02 09:38

川普月中擬訪耶路撒冷 出席駐以使館揭幕典禮

2018-05-02 09:29

美對俄鋁等俄國企業制裁期限延後一個月

2018-05-02 09:11

台韓PET樹脂 美商務部初裁涉傾銷

2018-05-02 04:37

奈及利亞自殺炸彈攻擊 42死68傷

2018-05-02 00:54

中日韓峰會9日登場 大陸總理睽違7年再訪日

2018-05-02 00:26

以色列秀「半噸重」情資 控伊朗未棄核

2018-05-02 00:14

內唐亞胡：以色列無意與伊朗開戰

2018-05-01 23:03

談判在即！川普談美中貿易逆差：北韓幾年前就該解決

2018-05-01 22:36

日本政府宣布5月9日辦中日韓峰會 北韓問題是重點

2018-05-01 21:48

阿富汗自殺攻擊疑鎖定記者 引發世界公憤

2018-05-01 20:26

日落條款惹議 搖搖欲墜的伊朗協議

2018-04-30 14:02
看更多

熱門文章

38萬士兵恐腦部重創...當代美軍的頭號大敵是它

2018-05-02 10:00

醫生：川普競選時漂亮的健康報告是川普口述的

2018-05-02 08:20

蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％

2018-05-02 06:09

蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏

2018-05-02 07:09

英國潮牌牛仔褲「極限挖空」 網友大嘆老了看不懂

2018-05-02 19:47

超音波測錯性別 無良醫師狠心剪斷男嬰生殖器

2018-05-02 12:48

南韓清潔工 機場垃圾桶撿到價值千萬金條

2018-05-02 17:29

英國驚見「史前河中怪獸」 無眼長相怪異

2018-05-02 11:27

日高校陸生占9成 校長還率師生高唱中國大陸國歌

2018-05-02 14:25

日經：美國要求中國放棄「中國製造2025」政策

2018-05-02 09:21

日本京都南禪寺出現刺鼻氣味 4人送醫

2018-05-02 12:35

影／巴西聖保羅大樓遭火噬 整棟崩塌衝擊威力如海嘯

2018-05-02 13:49

陸男喝醉搭車被嫌吵 怒將日男甩向電車致重傷昏迷

2018-05-02 14:29

好過份！毒品放小狗肚內走私 倖存狗改當緝毒犬

2018-05-02 12:58

美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒

2018-05-02 07:29

殖利率上升美元走強 經理人如何看金融市場走向？

2018-05-02 12:30

驚人又出色的血壓？川普健康報告被爆捏造

2018-05-02 14:31

【國際經濟解析】美元是否止貶回升？只能猜猜看

2018-05-02 11:03

以色列秀「半噸重」情資 控伊朗未棄核

2018-05-02 00:14

泰姬瑪哈陵變綠染黑 印度最高法院要政府求助

2018-05-02 11:37

蘋果財報創三大同期新高 iPhone X受青睞

2018-05-02 09:01

文在寅建議頒諾貝爾和平獎 川普似乎滿意

2018-05-02 06:10

影／蘋果Q2財報亮眼 加碼千億美元回購庫藏股

2018-05-02 13:21

媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥

2018-05-02 00:19

黑人吃飯要先付錢 加拿大餐廳遭指種族歧視

2018-05-02 16:11

美佛州校園槍擊遇害家屬 控告校警過失致死

2018-05-02 00:16

黑煙變墨水？印度發明家創新方法抑制空汙

2018-05-02 15:04

影／巴黎勞動節遊行變調 上千黑衣人縱火砸毀商家

2018-05-02 17:44

WHO報告：全球90%人口暴露在危險級空汙之中

2018-05-02 09:58

捉迷藏躲烘衣機 10歲男童被電死

2018-05-02 08:50

白人少女畢業舞會穿旗袍 引爆「文化挪用」爭議

2018-05-02 15:04

美元走強 金價黯淡

2018-05-02 00:45

忘了登機…看臉尋人

2018-05-02 02:24

美速食店搶客 推1美元餐

2018-05-02 00:45

美中將展開貿易談判 貿易代表賴海哲：巨大挑戰

2018-05-02 07:40

UA本季恐虧錢 股價大跌

2018-05-02 00:45

減稅效益 蘋果股東獲益1020億美元

2018-05-02 08:43

川普不去北韓 川金會確定不會在平壤

2018-05-02 10:27

43歲最長壽蜘蛛已逝 助研究氣候變遷影響

2018-05-02 10:21

6年來最惠！ 蘋果加發20億美元股息給股東

2018-05-02 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top