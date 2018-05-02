親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「民主正當性」是司法改革的萬靈丹？

幼童烈日下聽她致詞 家長怒控議員說「曬太陽不會怎樣」

美軍F-22猛禽戰機飛抵南韓 為年度軍演

2018-05-02 20:37中央社 首爾2日電

美軍F-22猛禽戰機。 中央社
美軍F-22猛禽戰機。 中央社
分享
為參加11日起在南韓舉行的「超級雷霆」（Max Thunder）韓美空中作戰演習，美軍8架F-22猛禽戰鬥機今天已抵達西南部光州空軍第一戰鬥飛行團跑道。

南韓「中央日報」今天報導，多位南韓政府消息人士表示，美國空軍的F-22猛禽戰鬥機最近從美國本土出發，並降落在南韓光州機場。

一位消息靈通人士說，這些匿蹤戰機是為了參加從11日開始的韓美聯合空中軍事演習「超級雷霆」而飛來南韓的，但無法告知猛禽戰機抵達南韓的確切時間。

報導說，從2009年開始，每年上半年舉行的「超級雷霆」空中作戰演習，是將隸屬於韓美兩國的戰鬥機編成對抗軍展開的一場接近實戰的空戰訓練。

在2017年的「超級雷霆」軍演中，南韓空軍出動F-15K和美國空軍K-16等100餘架戰機。這次是F-22猛禽戰機首次參加「超級雷霆」軍演。

報導說，F-22猛禽戰機曾在2017年12月派遣到南韓參加「警戒王牌」（Vigilant ACE）韓美聯合空中軍事訓練，F-22猛禽戰機的產量較少（187架），對於美國空軍來說，也是相當珍貴的戰略資源。

有分析認為，F-22猛禽戰機此時出現在朝鮮半島與本月中下旬將舉行的美國北韓高峰會有關。美國總統川普在美國北韓峰會前出動威懾北韓的F-22猛禽戰機，或許是想盡可能向北韓國務委員長金正恩施壓。

報導說，1993年7月11日，美國總統柯林頓（BillClinton）在訪問板門店共同警備區域（JSA）時，曾有在後方部署10餘架美軍AH-64阿帕契（Apache）直升機和裝甲部隊的先例。

報導說，一名南韓政府消息人士表示，值得注意的是，如果在板門店舉行美國北韓高峰會，F-22就很可能會在附近上空待命。

南韓戰機空軍

相關新聞

五一打警察？巴黎無政府主義者的勞動節暴動

2018-05-02 11:58

影／巴黎勞動節遊行變調 上千黑衣人縱火砸毀商家

2018-05-02 17:44

地緣政治緊張 印度國防開支躋身全球前5大

2018-05-02 15:23

英下議院議長 遭前私人秘書指控霸凌

2018-05-02 14:35

影／巴西聖保羅大樓遭火噬 整棟崩塌衝擊威力如海嘯

2018-05-02 13:49

經濟制裁逼緊俄 近20年來首砍軍事預算

2018-05-02 12:24

巴黎勞動節遊行變調 黑衣人砸窗燒麥當勞

2018-05-02 11:59

全球五一勞動節 巴黎暴動古巴慶新領袖

2018-05-02 09:38

川普月中擬訪耶路撒冷 出席駐以使館揭幕典禮

2018-05-02 09:29

美對俄鋁等俄國企業制裁期限延後一個月

2018-05-02 09:11

台韓PET樹脂 美商務部初裁涉傾銷

2018-05-02 04:37

奈及利亞自殺炸彈攻擊 42死68傷

2018-05-02 00:54

中日韓峰會9日登場 大陸總理睽違7年再訪日

2018-05-02 00:26

以色列秀「半噸重」情資 控伊朗未棄核

2018-05-02 00:14

內唐亞胡：以色列無意與伊朗開戰

2018-05-01 23:03

談判在即！川普談美中貿易逆差：北韓幾年前就該解決

2018-05-01 22:36

富士山噴發降灰恐癱瘓首都圈 日研擬對策

2018-05-01 22:10

日本政府宣布5月9日辦中日韓峰會 北韓問題是重點

2018-05-01 21:48

阿富汗自殺攻擊疑鎖定記者 引發世界公憤

2018-05-01 20:26

日落條款惹議 搖搖欲墜的伊朗協議

2018-04-30 14:02
看更多

熱門文章

道瓊盤初跌逾200點 蘋果逆勢連漲二日

2018-05-01 22:29

38萬士兵恐腦部重創...當代美軍的頭號大敵是它

2018-05-02 10:00

金正恩老菸槍不顧孕妻 見文在寅全程未碰

2018-05-01 22:26

醫生：川普競選時漂亮的健康報告是川普口述的

2018-05-02 08:20

蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％

2018-05-02 06:09

蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏

2018-05-02 07:09

超音波測錯性別 無良醫師狠心剪斷男嬰生殖器

2018-05-02 12:48

富士山噴發降灰恐癱瘓首都圈 日研擬對策

2018-05-01 22:10

經濟解析／美股為何欲振乏力？可能擔心這個

2018-05-01 23:23

拒川普邀任科技顧問！比爾蓋茲：對我時間非最好利用

2018-05-01 21:53

英國驚見「史前河中怪獸」 無眼長相怪異

2018-05-02 11:27

日高校陸生占9成 校長還率師生高唱中國大陸國歌

2018-05-02 14:25

日本京都南禪寺出現刺鼻氣味 4人送醫

2018-05-02 12:35

日經：美國要求中國放棄「中國製造2025」政策

2018-05-02 09:21

CNN調查Uber醜聞 全美103名司機被控性侵

2018-05-01 22:45

潑果汁事件赴警局說明 韓航野蠻二千金頻道歉

2018-05-01 21:09

南韓清潔工 機場垃圾桶撿到價值千萬金條

2018-05-02 17:29

談判在即！川普談美中貿易逆差：北韓幾年前就該解決

2018-05-01 22:36

影／巴西聖保羅大樓遭火噬 整棟崩塌衝擊威力如海嘯

2018-05-02 13:49

美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒

2018-05-02 07:29

好過份！毒品放小狗肚內走私 倖存狗改當緝毒犬

2018-05-02 12:58

陸男喝醉搭車被嫌吵 怒將日男甩向電車致重傷昏迷

2018-05-02 14:29

英國潮牌牛仔褲「極限挖空」 網友大嘆老了看不懂

2018-05-02 19:47

中美貿易戰效應正在發酵 陸出口商4月訂單首見萎縮

2018-05-02 18:41

驚人又出色的血壓？川普健康報告被爆捏造

2018-05-02 14:31

以色列秀「半噸重」情資 控伊朗未棄核

2018-05-02 00:14

殖利率上升美元走強 經理人如何看金融市場走向？

2018-05-02 12:30

泰姬瑪哈陵變綠染黑 印度最高法院要政府求助

2018-05-02 11:37

抄多啦A夢「機器貓」侵權 商標無效確定

2018-05-01 21:40

蘋果財報創三大同期新高 iPhone X受青睞

2018-05-02 09:01

文在寅建議頒諾貝爾和平獎 川普似乎滿意

2018-05-02 06:10

媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥

2018-05-02 00:19

美佛州校園槍擊遇害家屬 控告校警過失致死

2018-05-02 00:16

【國際經濟解析】美元是否止貶回升？只能猜猜看

2018-05-02 11:03

日本政府宣布5月9日辦中日韓峰會 北韓問題是重點

2018-05-01 21:48

內唐亞胡：以色列無意與伊朗開戰

2018-05-01 23:03

影／蘋果Q2財報亮眼 加碼千億美元回購庫藏股

2018-05-02 13:21

捉迷藏躲烘衣機 10歲男童被電死

2018-05-02 08:50

黑煙變墨水？印度發明家創新方法抑制空汙

2018-05-02 15:04

WHO報告：全球90%人口暴露在危險級空汙之中

2018-05-02 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top