美軍F-22猛禽戰機飛抵南韓 為年度軍演

2018-05-02 20:37 中央社 首爾2日電



美軍F-22猛禽戰機。 中央社 分享 facebook 為參加11日起在南韓舉行的「超級雷霆」（Max Thunder）韓美空中作戰演習，美軍8架F-22猛禽戰鬥機今天已抵達西南部光州空軍第一戰鬥飛行團跑道。

南韓「中央日報」今天報導，多位南韓政府消息人士表示，美國空軍的F-22猛禽戰鬥機最近從美國本土出發，並降落在南韓光州機場。

一位消息靈通人士說，這些匿蹤戰機是為了參加從11日開始的韓美聯合空中軍事演習「超級雷霆」而飛來南韓的，但無法告知猛禽戰機抵達南韓的確切時間。

報導說，從2009年開始，每年上半年舉行的「超級雷霆」空中作戰演習，是將隸屬於韓美兩國的戰鬥機編成對抗軍展開的一場接近實戰的空戰訓練。

在2017年的「超級雷霆」軍演中，南韓空軍出動F-15K和美國空軍K-16等100餘架戰機。這次是F-22猛禽戰機首次參加「超級雷霆」軍演。

報導說，F-22猛禽戰機曾在2017年12月派遣到南韓參加「警戒王牌」（Vigilant ACE）韓美聯合空中軍事訓練，F-22猛禽戰機的產量較少（187架），對於美國空軍來說，也是相當珍貴的戰略資源。

有分析認為，F-22猛禽戰機此時出現在朝鮮半島與本月中下旬將舉行的美國北韓高峰會有關。美國總統川普在美國北韓峰會前出動威懾北韓的F-22猛禽戰機，或許是想盡可能向北韓國務委員長金正恩施壓。

報導說，1993年7月11日，美國總統柯林頓（BillClinton）在訪問板門店共同警備區域（JSA）時，曾有在後方部署10餘架美軍AH-64阿帕契（Apache）直升機和裝甲部隊的先例。

報導說，一名南韓政府消息人士表示，值得注意的是，如果在板門店舉行美國北韓高峰會，F-22就很可能會在附近上空待命。