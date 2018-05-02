南韓清潔工 機場垃圾桶撿到價值千萬金條

2018-05-02 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



一名南韓清潔工上月26日在仁川機場清理打掃時，在一個垃圾桶內發現價值3億5000萬韓元（約台幣970萬元）的金條。

韓國時報報導，這些金條每塊重1公斤，用報紙包裹。警方研判，可能是有人意圖走私金條，但面臨盤查，情急之下丟到垃圾桶。