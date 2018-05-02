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燒不完的敬鵬大火：政府工安失效，工廠應付了事

南韓清潔工 機場垃圾桶撿到價值千萬金條

2018-05-02 17:29聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

一名南韓清潔工上月26日在仁川機場清理打掃時，在一個垃圾桶內發現價值3億5000萬韓元（約台幣970萬元）的金條。

韓國時報報導，這些金條每塊重1公斤，用報紙包裹。警方研判，可能是有人意圖走私金條，但面臨盤查，情急之下丟到垃圾桶。

根據南韓法律，若6個月內無人出面認領，這些金條將為清潔工所有。不過清潔工只能取得拾獲物價值的5%至20%，其餘可能充公。

一名南韓清潔工上月26日在仁川機場撿到一包金條，圖為金條示意照。（路透）
一名南韓清潔工上月26日在仁川機場撿到一包金條，圖為金條示意照。（路透）
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