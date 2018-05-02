奈及利亞自殺炸彈攻擊 42死68傷

2018-05-02 00:54 中央社 奈及利亞卡諾1日綜合外電報導



警方告訴法新社，奈及利亞東北部城鎮穆比（Mubi）一座清真寺以及市場遭到自殺炸彈攻擊，造成24人喪生，不過這只是暫時數字。救援人員說，多達42人喪生。

阿達馬瓦州（Adamawa）警方發言人阿布貝卡（Othman Abubakar）表示：「目前有24人喪生。」

不過，救援人員卡卡勒（Sani Kakale）說：「在我面前，有42具屍體被送到醫院，68人受傷。」