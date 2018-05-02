以色列揭露伊朗核武計畫 未提違約證據挨批

2018-05-02 00:17 中央社 倫敦/耶路撒冷/德黑蘭1日綜合外電報導



以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）上電視揭露伊朗昔日研究核武技術，但遭指控未能提出證據，能夠證明伊朗違反2015年與國際強權簽定的核子協議。

國際原子能總署（IAEA）表示，IAEA將會評估任何新的相關資訊，但也引用3年前所作評估指出，沒有「可信跡象」顯示，伊朗在2009年後研發核子武器。

美國總統川普5月12日前必須決定是否退出伊朗核子協議，內唐亞胡選擇此刻透過電視實況轉播揭露伊朗過去曾有祕密核武計畫，隨時可派上用場。

內唐亞胡此舉立即引來部分人士的指控，這些人士認為，白宮與內唐亞胡共謀演出這場戲。

部分分析家與伊朗核子協議的支持者並指出，內唐亞胡呈現的資料都是先前已知資料，他並未拿出證據，能夠證明伊朗未遵守協議。

英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天表示，以色列總理內唐亞胡針對伊朗核武計畫所作的說明，正足以證明伊朗核協議的重要性。

強生發表聲明說：「以色列總理揭露伊朗過去研究核武技術，正好說明了伊朗核協議約束德黑蘭野心的重要性。」

針對內唐亞胡揭露伊朗昔日祕密核武計畫，伊朗外交部發言人卡薩米（Bahram Ghasemi）今天表示，內唐亞胡是「惡名昭彰的說謊者」。