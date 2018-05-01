內唐亞胡：以色列無意與伊朗開戰

2018-05-01 23:03 中央社 華盛頓/耶路撒冷1日綜合外電報導



以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。 美聯社 分享 facebook 以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）揭露他所謂的伊朗祕密發展核武證據一天後，今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，以色列未尋求與伊朗開戰。

美國總統川普考慮是否退出2015年6個國際強權與伊朗簽定的核子協議之際，內唐亞胡提出自己的論點。

內唐亞胡和川普長期以來不斷批評伊朗核子協議，內唐亞胡今天在數個美國電視專訪中，直接訴諸美國大眾。

當被詢及，針對此一爭議，以色列是否準備與伊朗開戰時，內唐亞胡說：「沒有人尋求那樣的發展。伊朗才是改變區域規則的國家。」

對於內唐亞胡揭露他所謂的伊朗祕密發展核武證據，伊朗今天斥為宣傳伎倆。

在5月12日期限前，川普必須決定是否退出伊朗核子協議。6個國際強權2015年與伊朗簽定核子協議，以放寬國際制裁換取伊朗限制核子計畫。

以色列一名高級官員今天表示，內唐亞胡總理3月5日訪問華盛頓時，已告知川普總統有關伊朗過去祕密發展核武的證據。

這名官員表示，川普同意以色列在5月12日前公布這些資料。

內唐亞胡昨晚在電視黃金時段發表聲明，並展示他所謂的伊朗文件，這些資料是以色列情報單位在一次大膽行動中取得，據稱可以證明伊朗在2015年簽署核子協議前，一直在發展核子武器。

以色列認為，這些證據顯示，伊朗欺騙完成簽約。

川普認為這項協議充斥瑕疵，但歐洲強權認為協議至關重要，可化解伊朗有朝一日可能發展核武的憂慮。

國際與以色列專家表示，內唐亞胡並未提出證據，能夠證明伊朗違反協議。