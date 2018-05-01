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談判在即！川普談美中貿易逆差：北韓幾年前就該解決

2018-05-01 22:36聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普（Donald Trump）1日在談到美中鉅額貿易赤字時表示，此事跟北韓非常像，應該在幾年前就要解決的，而非現在。「跟其他國家和NAFTA也一樣，但這一切都會搞定的。美國有著巨大潛力！」

美國貿易談判代表團將於3-4日在北京跟中國大陸進行談判，包括財長米努勤、商務部長羅斯在內的一行人將跟中國副總理劉鶴協商兩國貿易赤字問題。

美中將在3-4日展開貿易談判。歐新社
美中將在3-4日展開貿易談判。歐新社
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