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梅根馬克爾入籍英國前 先經冷知識大考驗

2018-05-01 17:37中央社 倫敦1日綜合外電報導

美國女星梅根馬克爾本月將與哈利王子結婚，成為王室成員。 美聯社
美國女星梅根馬克爾本月將與哈利王子結婚，成為王室成員。 美聯社
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美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）本月將與哈利王子結婚，成為王室成員；不過她之後要入籍英國時，必須回答一系列冷知識考題，很多連英國人都答不出來。

路透社報導，梅根馬克爾19日完婚之後，打算取得英國國籍，但她與每年數萬名申請入籍的外國人一樣，必須先對英國歷史有所了解，包括許多英國人都不知道的冷知識。

所有準英國公民入籍前，都必須通過「英國生活」（Life in the UK）考試，在24個題目當中答對18題。題目來自3000筆資料，包括摩天輪「倫敦眼」有多高，蘇格蘭議會有多少席次，湖區（Lake District）面積有多大。

這些問題就連英國人都很困惑。路透社隨機調查了41名英國人，其中只有23人答對，很多人承認是用猜的。

46歲的廚師鮑斯頓（Tom Poston）答錯路透社隨機給他的題目，他說：「我在學校有上歷史課，但這題目裡面有些真的太愚蠢了。」

住在倫敦的鮑斯頓說：「天啊，我可能被踢掉耶。我很驚訝，我覺得她（馬克爾）需要好好複習一下。」

成為英國公民的條件包括，居住英國達3年，英語能力佳，精神正常，以及通過「英國生活」考試。考試費用為50英鎊（約新台幣2079元）。

英國梅根馬克爾王室哈利王子

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