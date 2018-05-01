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以總理稱 掌握伊朗核武計畫證據

2018-05-01 04:58中央社 耶路撒冷30日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天在電視談話中說，他已掌握新「證據」，證明伊朗核武研發計畫，而此計畫隨時可以活化。此時美國正考慮，是否要退出與伊朗達成的核子協議。

儘管尼坦雅胡指控以國大敵伊朗對其核武野心說謊，但也並未提出證據證明，伊朗自2015年與6大強國達成核子協議以來，已積極設法取得核武。

伊朗一向否認，有意取得核武，堅稱其核子計畫純屬民生用途。

尼坦雅胡說，以色列「數週前」取得了數萬分檔案，這是「一大情報成就」。他說，這些檔案2017年移送到德黑蘭一座外表看似破舊的秘密院落中。

伊朗核武以色列

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