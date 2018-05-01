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川普：退出伊朗核協議 不影響對北韓談判

2018-05-01 04:37中央社 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普今天說，美國退出伊朗核子協議不會對他與北韓即將來到的核武談判產生負面影響；並說，他願與伊朗談判新的核子協議。

川普在被詢及、退出伊朗核子協議是否會對北韓發出錯誤訊息時說：「我認為，這會發出正確訊息。各位都知道，這項協議7年後會到期，屆時伊朗將沒有約束，可製造核武。」

他不願說明，美國是否會在作出決定的期限5月12日之前退出這項核子協議，只表示，「再看看情況吧」。

伊朗北韓核武

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