巴基斯坦裔接任英內政大臣 為移民醜聞止血

2018-04-30 23:22 中央社 倫敦30日綜合外電報導



英國首相梅伊今天任命巴基斯坦裔閣員賈維德為新任內政大臣，希望藉此為威脅首相權威的遣返移民醜聞止血。賈維德承諾，他將確保所謂「疾風世代」移民可獲公平待遇。

路透社報導，賈維德（Sajid Javid）在擔任商業大臣時，以對細節的執著著稱。內政部因訂有非法移民遣返人數目標，而受外界以放大鏡檢視之際，他接替黯然辭職的魯德（Amber Rudd）出掌這個重要部會。

由支持留在歐洲聯盟（EU）的賈維德掌管內政部，可能會改變梅伊脫歐談判團隊的平衡。但賈維德曾說，2016年的公投結果意味著，「就某些方面而言，我們現在全是脫歐派了」。

梅伊（Theresa May）發言人表示，賈維德展現了幹勁、雄心及掌握困難議題的決心。

這位發言人把賈維德形容為最有經驗的閣員之一，並說他過去的經驗將派上用場。

發言人也說，繼賈維德及稍早公布的另兩項人事案後，內閣應該不會再出現人事更迭。

賈維德表示，他當前最迫切的要務是確保所謂「疾風世代」（Windrush generation）可獲公平待遇。

「疾風世代」是指第二次世界大戰後數十年間來到英國、大多來自加勒比海地區的大英國協公民。但內政部卻誤將他們歸類為非法移民，使他們蒙受不公待遇，英國政府因此備受抨擊。

內政大臣魯德因在內政部是否訂有非法移民遣返人數目標一事上誤導國會議員，昨天請辭下台。