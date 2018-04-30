無神論父親能否上天堂 教宗暖心慰男童

2018-04-30 22:30 中央社 羅馬30日綜合外電報導



天主教教宗方濟各。路透 分享 facebook

一臉猶豫的男童易曼紐鼓起勇氣走到麥克風前，想問教宗他已故的無神論父親能否上天堂，他難掩傷心甚至無法開口。教宗見狀喚他上前，輕擁他安慰詢問，最後給了讓他安心的答案。

「今日美國報」（USA Today）報導，教宗方濟各（Pope Francis）赴羅馬近郊聖保祿大殿（St. Paul）訪問時，男童易曼紐（Emanuele）與教區的兒童把握問答時間，向教宗發問。

現場的影片可見易曼紐先對方濟各微笑，但他後來躊躇不前，神情緊張，不斷露出求救的眼神說「我辦不到」，最後甚至掩臉啜泣。現場群眾及神職人員連忙鼓勵易曼紐開口傾訴。

方濟各也呼喚易曼紐到他身邊，他說：「來吧、來吧，易曼紐。」「來，在我耳邊小聲地說。」

教宗的助理攙扶易曼紐走上方濟各的小講台後，方濟各擁抱男童，兩人還輕輕地碰了碰頭。在與方濟各細細低語後，男孩淚眼婆娑地回到自己的位置。

方濟各徵得男童同意後，與民眾分享易曼紐剛剛問的問題。他說男童告訴他：「我的父親不久前去世了。他是無神論者，但他讓4個孩子都受洗，他是個好人。他能上天堂嗎？」

方濟各說：「這個男人為他的孩子作了美好的見證，因為他的孩子說父親『是一個好人』。易曼紐繼承了父親的力量，才能夠在我們的面前哭泣。如果這個男人可以培養出這樣的孩子，沒錯，他是一個好人、他是一個好人、他是一個好人。」

易曼紐坐在一旁，雖有同伴安慰，他仍淚流不止。

教宗接著說：「上帝可以決定誰可以上天堂，但是當上帝面對這樣的父親，祂的心意是如何？你們怎麼想？一個父親的心！上帝也有一顆父親的心。」

「當上帝面對一位父親、一個不信主的人，這個父親帶他的孩子受洗，給了他們這般的勇氣，你們認為上帝會把這樣的人趕走嗎？你們這麼覺得嗎？上帝會棄他的善良子民不顧嗎？」

現場民眾喊道：「不！」方濟各則鼓勵說道：「拿出勇氣來，大聲點！」

教宗接著說：「瞧，易曼紐，這就是答案。」

「上帝一定為你的父親感到驕傲，因為比起信徒，無神論者讓自己孩子受洗，更為不易。」